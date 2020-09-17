İş yerinde ruhsat değişikliği yapıp salgınla mücadele tedbirlerini devre dışı bırakan işletmeler kapatılacak

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs (Covid19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek için yeni kararlar aldı. Ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup sonradan ruhsat değişikliğine giderek, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmelerin derhal kapatılmasına karar verildi.

Kurul, ‘Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri’ konulu genelgesi kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Covid19 salgını kapsamında faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan ve kapalı olması gereken bazı gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulüplerinin belediye veya il özel idaresine başvurarak faaliyet konularını değiştirdikleri ya da mevcut ruhsatlarına tali faaliyet alanı işleterek eski faaliyetlerine devam ettikleri bilgisine ulaşıldığına dikkat çekildi.

İçişleri Bakanlığının 16.03.2020 tarihli ve 5361 sayılı ve 21.03.2020 tarihli ve 5760 sayılı genelgeleri kapsamında faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, taverna, disko ve benzeri yerlerin faaliyetlerine ilişkin kısıtlamanın geçici süreliğine devam etmesi kararı alındı.

Söz konusu genelge ile bildirilen hususlar ve 2020/45 sayılı kurul kararı kapsamında yapılan görüşme sonucunda, ana faaliyet konusu gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ana faaliyet konusunu değiştirerek kafe, restoran, lokanta şeklinde faaliyet göstermek istemeleri durumunda İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde eski ruhsatın iptal edilip yeniden ruhsatlandırma işlemi yapılmasına karar verildi.



Kapatılacak

15.03.2020 tarihi itibariyle ana faaliyet konusu gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup belediyelere müracaat ederek 15.03.2020 tarihinden sonra eski ruhsatını iptal edip yeniden ruhsat almak suretiyle ana faaliyet konusunu değiştiren ya da ruhsatına tali faaliyet konusu ekleyen iş yerlerinin listelerinin belediyelerden alınması kararlaştırıldı.

Ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup sonradan ilgili yerel yönetime müracaat ederek ana faaliyet alanını değiştiren iş yerlerine yönelik denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasına, bu denetimlerde faaliyet konusunu değiştirerek salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmelerin İçişleri Bakanlığının 15.03.2020 tarihli ve 5240 sayılı ve 16.03.2020 tarihli ve 5361 sayılı genelgeleri çerçevesinde derhal kapatılmasına karar verildi.

Bu işletmelerin ayrıca ruhsatlarına ilişkin işlem yapılmasına, ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup ruhsatına tali faaliyet işleten iş yerlerinin çalışmasına müsaade edilmemesi kararlaştırıldı.



3 bin 150 TL ceza

Denetimlerin kaymakamlık ve kolluk kuvvetlerince koordineli şekilde yapılmasına, kararlara uyulmaması halinde ayrı ayrı 3 bin 150 TL idari para cezası, Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392 TL idari para cezası uygulanmasına, Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan 'Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır' hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemlerin takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine karar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.