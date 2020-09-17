Alanya'dan avokado ihracatı başladı, hedef 10 milyon adet

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya'dan avokado ihracatı başladı, hedef 10 milyon adet

DHA

Alanya'dan avokado ihracatı başladı, hedef 10 milyon adet


Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde üretilen tropikal meyve avakodada, bu sezonun ilk ihracatı bugün Bulgaristan'a yapıldı. Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, bu yıl ihracatın geç başladığını, iç pazardaki talebin yoğun olduğunu söyledi. Sevilgen, bu yıl 10 milyon avokado ihracatı hedeflediklerini kaydetti.
Alanya'da yetişen ve başta iç piyasa olmak üzere birçok ülkeye dağıtımı yapılan tropikal meyve avokado, tezgahlardaki yerini aldı. Hasadına ağustos ayında başlanılan avokadonun bu yılki ilk ihracatı da gerçekleşti. Alanya Toptancı Hali'ne getirilen avokadolar, Bulgaristan'a yollanmak üzere TIR'a yüklendi. Alanya Avokado Üreticileri Birliği'nin gerçekleştirdiği ihracatın yıl sonuna kadar 10 milyon adede ulaşması planlanıyor.
'TÜRKİYE AVOKADO TÜKETİCİSİ KONUMUNDA'
Birlik Başkanı Hilmi Sevilgen, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl haziran ayında yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle yüzde 20'lik kayıpları olduğunu belirterek, iç pazarda yoğun talep olması nedeniyle ihracatın eylül ayına sarktığını söyledi. Başkan Sevilgen, "2020 yılının ilk avokado ihracatını Bulgaristan'a gerçekleştirmekteyiz. Geçen sene ilk ihracatı ağustos ayında yapmıştık, bu yıl eylül ayına kadar sarktı. Bunun en büyük sebebi Türkiye'de tüketici, avokado tüketicisi konumunda. Geçen yıl ağustos ayında 3-4 defa Bulgaristan'a avokado göndermiştik. Ama bu yıl eylül ayının ortalarına denk geldi. Eylülekim ayı itibarıyla da ülkemizden avokadonun çok yoğun olduğu aylar. Bu aydan itibaren Bulgaristan'a 2-3 TIR daha avokado göndereceğiz. Arkasından Ukrayna'ya göndereceğiz. Rusya'ya zaten gönderilmekte" dedi.
'10 MİLYON İHRAÇ ETMEYİ HEDEFLİYORUZ'
Alanya'da üretilen avokadoya birçok ülkeden talep olduğunu ancak ürünün yetersiz olduğunu kaydeden Sevilgen, "Talep gerçekten çok. İnanın ürün yetersiz. Haziran ayında aşırı sıcak oldu. O sıcaklıktan dolayı avokadoda yüzde 20 eksiğimiz var. Bugün 10 bin civarı avokadomuz gidiyor. TIR'ı tamamen dolduramadık. Limon ve nektarıyla beraber TIR dolup, Bulgaristan'a gidecek. Bulgaristan'ın talebi bizden 80 bin adet, biz ilk etap 10 bin adet gönderiyoruz. Geçen yıl 10 milyon ihracatımız gerçekleşti. Biz bunu 15 milyon yapalım diye hedefliyorduk ama zannedersem yine 10 milyon adette kalacağız" diye konuştu.
'ŞU AN 56 LİRA ARASINDA OYNUYOR'
Başkan Sevilgen, avokadonun fiyatı hakkında da bilgi verirken, şunları söyledi:
"Fiyatlar geçen yıl 44,5 liraydı. Şu an 56 lira arasında oynuyor. Bunun sebebi de avokadonun bu sene hem üretiminin eksik hem de Türkiye'nin tüketiminin daha fazla olmasından kaynaklı. Tüketici ise avokadoyu 5,56 lira arasında marketlerden alabilirse iyi."DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK
2020-09-17 12:40:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kan stoklarını yeniden doldurmak için bağış alınacak
YEREL HABERLER Kan stoklarını yeniden doldurmak için bağış alınacak
Alanya'dan Bulgaristan’a 3 ton avokado ihracatı 45 bin hektar alanda 70 milyon adet üretim hedefleniyor Alanya’da avokado ihracatı başladı
YEREL HABERLER Alanya'dan Bulgaristan’a 3 ton avokado ihracatı 45 ...
Kumluca'da caretta caretta yavruları denizle buluştu
YEREL HABERLER Kumluca'da caretta caretta yavruları denizle buluştu
ATB Başkanı Çandır: "Zeytinpark Ziraat Fakültesi için tarımsal laboratuvar olabilir"
YEREL HABERLER ATB Başkanı Çandır: "Zeytinpark Ziraat Fakültesi için ...
Yılın son caretta yavruları denizle buluştu Yumurtadan çıkan yavrular çevrecilerini kontrolünde denize ulaştı
YEREL HABERLER Yılın son caretta yavruları denizle ...
Paşanın Melekleri'nin yeni sezon hazırlıkları
YEREL HABERLER Paşanın Melekleri'nin yeni sezon hazırlıkları
İş yerinde ruhsat değişikliği yapıp salgınla mücadele tedbirlerini devre dışı bırakan işletmeler kapatılacak
YEREL HABERLER İş yerinde ruhsat değişikliği yapıp salgınla mücadele ...
Manavgat Belediyesi HES kodu uygulamasına geçti
YEREL HABERLER Manavgat Belediyesi HES kodu uygulamasına geçti
Antalya'da atadan kalma yöntemle katran yağı üretimi
YEREL HABERLER Antalya'da atadan kalma yöntemle katran yağı üretimi
Bir haftada 2 ev ve bir iş yerini soydu, yakayı ele verdi Hırsızlık suçundan 30'un üzerinde suç kaydı çıktı
YEREL HABERLER Bir haftada 2 ev ve bir iş yerini soydu, yakayı ele ...
Antalya Film Forum jürileri belli oldu
YEREL HABERLER Antalya Film Forum jürileri belli oldu
Antalyaspor, Beşiktaş karşılaşmasına tam kadro hazırlanıyor
YEREL HABERLER Antalyaspor, Beşiktaş karşılaşmasına tam kadro ...
Tropikal meyvenin yeni gözdesi Aksu Bu yılın ilk ejder meyvesi hasadını yaptılar, 45 bin meyve bekliyorlar
YEREL HABERLER Tropikal meyvenin yeni gözdesi Aksu Bu yılın ilk ...
Özel harekatın 'operasyon aracı' dakikalarla yarışıyor
YEREL HABERLER Özel harekatın 'operasyon aracı' dakikalarla ...
İlk yüz nakilli Uğur Acar: Koronavirüs nedeniyle 3 ay evden çıkmadım
YEREL HABERLER İlk yüz nakilli Uğur Acar: Koronavirüs nedeniyle 3 ay ...
Kamyonun çarptığı iş yerinin duvarını sokak lambası direği ayakta tutuyor
YEREL HABERLER Kamyonun çarptığı iş yerinin duvarını sokak lambası ...
Antalya'ya gelen turist sayısı 2 milyonu geçti
YEREL HABERLER Antalya'ya gelen turist sayısı 2 milyonu geçti
Çöp eşyaların olduğu alanda çıkan yangın korkuttu Plastik malzemeler ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın 2 saatte söndürüldü
YEREL HABERLER Çöp eşyaların olduğu alanda çıkan yangın ...
Çalılık alandaki yangın korkuttu
YEREL HABERLER Çalılık alandaki yangın korkuttu
Antalya´da orman yangını (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Antalya´da orman yangını (2) - Yeniden
Evlerine yakın bölgede çıkan orman yangınından panikle kaçtılar Hızlı müdahale sonucu kontrol altına alınan yangında 3 hektarlık alan küle döndü
YEREL HABERLER Evlerine yakın bölgede çıkan orman yangınından ...
'Maskeli Şebnem'in cenazesi konvoyla getirildiği Alanya'da toprağa verildi
YEREL HABERLER 'Maskeli Şebnem'in cenazesi konvoyla getirildiği ...
Antalya'da çalılık alan yangını ormanı tehdit ediyor
YEREL HABERLER Antalya'da çalılık alan yangını ormanı tehdit ediyor
Antalya'da orman yangını
YEREL HABERLER Antalya'da orman yangını

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X