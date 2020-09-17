Yoğun bakımdaki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in son test sonucu negatif çıktı

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Yoğun bakımda Covid19 tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, son PCR testinin negatif çıktığı bildirildi. Böcek, 17 Ağustos’ta Covid19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Başkan Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin devam ettiğine dikkat çekilerek, kontrol amaçlı alınan PCR testinin negatif çıktığı, kliniğinin stabil olduğu bildirildi.

17 Ağustos’ta sosyal medya hesabından Covid19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Böcek’in hastanede takibine başlanmış, durumu ağırlaşınca 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

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