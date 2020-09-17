Gustavo Blanco Leschuk, İspanya'ya transfer oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Fraport TAV Antalyaspor oyuncusu Gustavo Blanco Leschuk, satın alma opsiyonu ile 1 yıl kiralık olarak İspanya'nın Oviedo takımına transfer oldu.

Kırmızıbeyazlıların resmi sosyal hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Gustavo Blanco Leschuk, satın alma opsiyonu ile 1 yıl kiralık olarak İspanya'nın Oviedo takımına transfer olmuştur. Futbolcumuza verdiği katkı için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.