Paşanın Melekleri'nden gövde gösterisi



Paşanın Meleklerinden gövde gösterisiYeni sezon hazırlıklarını sürdüren Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Antalya Gazi Gençlik Spor Kulübü ile oynadığı hazırlık maçını 31-16 kazandı. Karşılaşmayı Belediye Başkanı Ümit Uysal da izledi.Muratpaşa Belediyespor, 27 Eylül'de başlayacak Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi hazırlıklarını sürdürüyor. Sertan Sarpaş yönetiminde Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda çalışmalarına devam eden takım, THF 1. Lig ekiplerinden Antalya Gazi Gençlik Spor Kulübü'yle hazırlık maçı yaptı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Muratpaşa Belediyespor Hentbol Şube Sorumlu Özcan Yılmaz tribünden takip ettiği karşılaşmada ilk yarıyı Paşanın Melekleri, 20-12 önde tamamladı. Muratpaşa karşılaşmadan 31-16 galip ayrılırken maçın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Uysal, "Bizim için en büyük şampiyonluk Türk hentboluna sporcu yetiştirmek" dedi. Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımının alt yapısında, 20 yaşına yakın onlarca sporcu bulunduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, "Ve biz bu sporcuları değerlendirmek istiyoruz. Türk hentbolunun buna ihtiyacı var. Biz kendi yetiştirdiğimiz sporcularımızla ligde 20 yaş ortalaması ile şampiyonluk yarışında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hazırlık maçından görüntüler

Başkan Uysal'ın tribünde maçı izlerken

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DHA-Genel Türkiye-Antalya

2020-09-17 14:19:33



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