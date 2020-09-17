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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sürdürülebilir Kent İçi Hareketlilik Proje Yarışmasının sonuçları açıklandı

İHA

Sürdürülebilir Kent İçi Hareketlilik Proje Yarışmasının sonuçları açıklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesinin 1622 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Sürdürülebilir Kent İçi Hareketlilik Ödüllü Proje Yarışmasını kazananlar belli oldu. Yarışmada Salih Sandal “ChipBİS” Projesi ile birinci, Fatih Dengeşik “Bisiklet ile İş Yerine Pedalla” Projesi ile ikinci, Yusuf Ziya Çetin “Tramvay Entegreli Bisiklet Kenti Projesi” ile üçüncülüğü elde etti.
16 22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde belirli bir tema ekseninde kutlanan Avrupa Haftası’nın bu yıl ki teması “Herkes için Sıfır Karbon Salınımlı Hareketlilik” olarak belirlendi. Türkiye’den Avrupa Hareketlilik Haftası’na katılım gösteren 14 büyükşehir belediyesinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi de bu kapsamda vatandaşları kent içi çözümlere dahil edebilmek ve özellikle gençlerle işbirliği geliştirmek için “Sürdürülebilir Kent İçi Hareketlilik Ödüllü Proje Yarışması” düzenledi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin; ulaşım planlamasının ve toplu taşıma sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşların bireysel araç kullanımı yerine alternatif ulaşım araçlarıyla seyahat etmesine teşvik edilmesi ve aktif vatandaş katılımının sağlanabilmesi amacıyla Avrupa Hareketlilik Haftası’nın bu yılki temasıyla örtüşen başlıklarla düzenlediği ödüllü proje fikri yarışmasının sonuçları açıklandı.
Kazananlar
Yarışmada Salih Sandal; bisiklet kullanımını güçlendirerek bisikletlilerin takibini sağlayan etkileşim amaçlı sosyal platform “ChipBİS” projesi ile birinci oldu. Fatih Dengeşik, beyaz yakalı ve mavi yakalı çalışanların bisikleti ulaşım aracı olarak kullanarak ulaşımın rahatlamasını öngören “İş Yerine Pedalla Projesi” ikinciliği elde etti. Yusuf Ziya Çetin de Antalya'da mesaiye bisiklet ile giden vatandaşların sıcak yaz ayları ve yağmurlu havalarda bisikletleriyle seyahat edebilmeleri için tramvay ağına entegre edilmesini içeren “Tramvay Entegreli Bisiklet Kenti Projesi” ile üçüncü seçildi.
Ödül töreni ilerleyen günlerde yapılacak yarışmada birinci olana elektrikli scooter, ikinciye bisiklet, üçüncüye de scooter verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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