Alanyaspor'un kamuflaj formasına protokol desteği



Burcu MUTLU / ALANYA (Antalya), (DHA) Aytemiz Alanyaspor'un yeni sezonda giydiği kamuflaj forması projesine Alanya protokolü de destek verdi. Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, İlçe Jandarma Komutanı Engin Burak Mindivanlı ve İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, Alanyaspor Store mağazasına gelerek hem kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu'na bu anlamlı jest için teşekkür etti hem de forma satın aldı.

Aytemiz Alanyaspor, yeni sezon forması olan kamuflaj formanın gelirlerinin yüzde 10'unu Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını açıklamıştı. Bu açıklama sonrası her kesimden destek gören kampanya için Milli Savunma Bakanlığı da Alanyaspor kulübüne teşekkür etti. Bu kampanyanın yoğun talep görmesinin ardından Alanyaspor Kulübü, Mehmetçik Vakfı'na yapacakları bağışı yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkardıklarını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Bugün bu kampanyaya destek olmak için Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı ve İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı resmi satış mağazası olan Alanyaspor Store'a gelerek forma satın aldı.

Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu'na bu anlamlı kampanyadan dolayı teşekkür eden Kaymakam Ürkmezer, "Bugün Hasan başkanımla beraber hem Alanyaspor'a destek vermek hem başlattıkları güzel bir kampanyaya destek vermek için buradayız. Alanyaspor'a 2020-2021 sezonunda başarılar diliyoruz. İnşallah bundan sonra da bu şekilde devam eder. Alanyaspor 2020-2021 sezonunda kamuflajlı forma dediğimiz bir forma düzenleyerek bunun gelirinin yüzde 10'unu Mehmetçik Vakfı'na bağışlamaya karar vermiş. Sağ olsun Milli Savunma Bakanlığı'mız da geçtiğimiz hafta içerisinde bir açıklama yaparak Alanyaspor'a bu desteği için teşekkür etti. Kamuflajlı formamızın da reklamını yapmış olacağız. Bizler de Alanya'nın yöneticileri olarak hem Milli Savunma Bakanlığı'mıza hem Mehmetçik Vakfı'na hem de Aytemiz Alanyaspor'a bir destek vermek için bugün buraya gelerek kamuflajlı formanın tanıtımına destek olmak hem de bizim naçizane kendi bütçemizden hem Alanyaspor'a hem de Mehmetçik Vakfı'na destek olsun diye bir örnek olması için hepimiz birer tane forma aldık. Bu zor dönemlerde Aytemiz Alanyaspor yöneticilerinin memlekete, Mehmetçik Vakfı'mıza, Milli Savunma Bakanlığı'mıza moral anlamında verdiği bu destekten dolayı başta Hasan başkanımız olmak üzere bütün Aytemiz Alanyaspor yönetimine, çalışanlarının hepsine teşekkür ediyoruz. Bu birlik beraberlik inşallah sadece Alanya'da değil bütün Türkiye'de devam eder" dedi.

"HERKES BU KAMPANYAYA DESTEK OLMAYA DUYARLILIK GÖSTERECEKTİR"

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kampanya satışlarından bağışlayacakları rakamı yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkardıklarını hatırlatarak, "Sayın Kaymakama teşekkür ediyoruz. Bu kampanyayı başlattık. Kampanyadaki satışların yüzde 10'unu Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağımızı söylemiştik şimdi yüzde 20'ye çıkarttığımızı söylemiştik. Herkes bu kampanyaya destek olmaya duyarlılık gösterecektir. Mehmetçik Vakfı bizim için çok önemli. Satışlarımız iyi olur. İnşallah biz de iyi bir gelir elde eder, iyi bir bağış yaparız diye düşünüyorum" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Store mağazasından gelerek forma alımından genel görüntüler

Fatih Ürkmezer röportajı

Hasan Çavuşoğlu röportajıDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2020-09-17 15:01:10



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