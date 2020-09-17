Alanyaspor kamuflaj forma gelirinin yüzde 20’sini Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacak Alanyaspor’un kamuflaj forma projesine protokol desteği

Aytemiz Alanyaspor, bu sezon giymeye başladığı kamuflaj formanın satışından elde edilecek gelirin yüzde 20’sini Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacağını açıklamasının ardından birçok kişi projeye destek oldu.

Alanyaspor, bu sezon giymeye başladığı kamuflaj olan formanın satışından elde edilecek gelirin yüzde 20’sini Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacağını açıkladı. Açıklamanın ardından çok sayıda kişi projeye destek verdi. Son olarak Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Burak Mindivanlı ve Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı, yeni sezon kamuflaj formalarımızdan satın alarak projeye kattı da bulundu.



Kaymakam Ürkmezer: "Bu anlamlı projeye herkesin destek vermesi gerekir"

Kaymakam Fatih Ürkmezer, Alanyaspor’un başlattığı bu anlamlı projeye herkesin destek vermesi gerektiğini belirtti. Ürkmezer, "Bugün Hasan başkanımla beraber hem Alanyaspor'a destek vermek hem başlattıkları güzel bir kampanyaya destek vermek için buradayız. Alanyaspor'a 20202021 sezonunda başarılar diliyoruz. İnşallah bundan sonra da bu şekilde devam eder. Bizler de Alanya'nın yöneticileri olarak hem Milli Savunma Bakanlığı'mıza hem Mehmetçik Vakfı'na hem de Aytemiz Alanyaspor'a bir destek vermek için bugün buraya gelerek kamuflajlı formanın tanıtımına destek olmak hem de bizim naçizane kendi bütçemizden hem Alanyaspor'a hem de Mehmetçik Vakfı'na destek olsun diye bir örnek olması için hepimiz birer tane forma aldık" dedi.

Çavuşoğlu: "Mehmetçik Vakfı bizim için çok önemli"

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise, "Sayın kaymakama teşekkür ediyoruz. Bu kampanyayı başlattık. Kampanyadaki satışların yüzde 10'unu Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağımızı söylemiştik şimdi yüzde 20'ye çıkarttığımızı söylemiştik. Herkes bu kampanyaya destek olmaya duyarlılık gösterecektir. Mehmetçik Vakfı bizim için çok önemli. Satışlarımız iyi olur. İnşallah biz de iyi bir gelir elde eder, iyi bir bağış yaparız diye düşünüyorum" diye konuştu.

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