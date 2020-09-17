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Nefes darlığı yaşayan hasta ALKÜ'de şifa buldu Soluk borusundaki darlık nedeniyle nefes almada zorlanan hastanın, soluk borusunda bozulan 2 kıkırdağı çıkartılıp birleştirilerek rahat nefes alması sağlandı

İHA

Nefes darlığı yaşayan hasta ALKÜ'de şifa buldu Soluk borusundaki darlık nedeniyle nefes almada zorlanan hastanın, soluk borusunda bozulan 2 kıkırdağı çıkartılıp birleştirilerek rahat nefes alması sağlandı

Soluk borusundaki darlık nedeniyle nefes almada zorlanan Mehmet Salih Oral, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez yapılan bir operasyonla sağlığına kavuştu. Oral’ın soluk borusunda bozulan 2 kıkırdağı çıkartılıp birleştirilerek rahat nefes alması sağlandı.
Daha önce şeker komasına giren ve buna bağlı olarak 4 gün boyunca başka bir merkezde yoğun bakımda tedavi gören hastanın soluk borusunda kalem ucu açıklığı kalacak şekilde daralma meydana gelmişti. Nefes almakta zorlanan Mehmet Salih Oral, tedavi için ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Öğr. Üyesi Dr. Oktay Aslaner’e başvurdu. Dr. Oktay Aslaner, yapılan tetkikler sonucunda Oral’ın soluk borusuna trakeal stent yerleştirdi ve daralan kısmı açtı. Darlığın ses tellerine çok yakın olması stentin hareket etmesine sebep oldu ve hastaya kalıcı tedavi olarak trakea cerrahisi yapılması gerekti. Hastanın da kararıyla 2. bir operasyona karar verilerek soluk borusundan deforme olup daralmaya yol açan iki kıkırdak çıkartılarak eski sağlığına kavuşması sağlandı.

"2 kıkırdak çıkarılıp soluk borusu birleştirildi"
Mehmet Salih Oral’ı, Göğüs Cerrahisi Servisi’nde ziyaret eden Öğr. Üyesi Dr. Aslaner, “Yaptığımız 2 başarılı ameliyat ile hastamızın eski sağlığına kavuşmasını sağladık. Hastamız bize geldiğinde nefes almakta zorlanıyordu. Yaşam kalitesi tamamen düşmüştü. Onunda onayı ile kendisini ameliyata aldık. 2 kıkırdağını çıkartıp soluk borusunu birleştirdik. Böylece hastamızın hem hayatını kurtarmış olduk hem de bundan sonraki yaşantısı için kendisine ciddi bir konfor sağladık. Göğüs Cerrahisi Kliniği olarak deneyimli ekibimizle birlikte bu tür vakaları yapmaya devam edeceğiz. Hastamıza ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma ailesi olarak geçmiş olsun der sağlıklı bir yaşam dileriz" dedi.

"Ümidim bitmişti"
Mehmet Salih Oral ise operasyon öncesinde çok ciddi sıkıntılar yaşadığını ve hayata küstüğünü, Oktay Aslaner ile tekrardan hayata tutunduğunu söyledi. Oral, ”Tamamen ümidimin bittiği, nefesimin tükendiği yerde imdadıma hocam yetişti. Sayesinde sağlığıma tekrardan kavuştum. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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