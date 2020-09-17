Manavgat Ahmetler yolu 24 yıl sonra asfaltladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat’ın en son 1996 yılında asfaltlanan Ahmetler Mahalle yolunu asfaltladı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Manavgat Ahmetler Mahallesi yolunda önce alt yapı çalışması yaptı. 9 kilometrelik yolun dar ve sorunlu bölümlerini genişleten ekipler, ardından asfalt çalışmasına başladı. Ahmetler Mahalle Muhtarı Şükrü Zor, yolun en son 1996 yılında asfaltlandığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.