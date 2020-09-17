Bandrolsüz içki satışına 159 bin lira ceza Meşrubat deposuna kaçak içki baskını 790 litre kaçak alkol geçirildi, işletmeye 159 bin 562 TL idari para cezası uygulandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde jandarma ekipleri bir meşrubat firmasının deposunda 790 litre kaçak bandrolsüz içki ele geçirdi. Belgesiz içki satışı yapılan işletmeye 159 bin 562 TL idari para cezası uygulandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık ile mücadele kapsamında, Göynük Mahallesi'nde A.O.'nun işletmeciliğini yaptığı meşrubat firmasının deposunda kaçak içki olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan aramada 790 litre kaçak bandrolsüz şarap ele geçirildi. Belgesiz içki satışı yapması nedeniyle işletmeye 159 bin 562 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca yapılan detaylı aramada 72 litre rakı, 16 litre votka, 4 litre cin ve bin 847 litre diğer alkollü içkilere el konuldu. Gözaltın alınan A.O.'nun jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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