Antalya'da meşrubat firması deposunda sahte içki ve alkol ele geçirildi

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Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonunda bir meşrubat firmasının deposunda 790 litre sahte içki ve 1939 litre alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'nde üretilen sahte içkinin piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda A.O.'ya ait meşrubat firması deposunda yapılan aramada, 790 litre sahte içki ele geçirildi.

Sahte içkiyle birlikte depoda bulunan 1939 litre alkole el konuldu. İşletmeye ise belgesiz içki satışı nedeniyle 159 bin 562 lira para cezası kesildi. Deponun işletmeciliğini yapan A.O. hakkında adli işlem başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2020-09-17 16:15:44



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