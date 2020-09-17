Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı, Antalya'da açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı, Antalya'da açıldı

DHA

Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı, Antalya'da açıldı


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da ilki düzenlenen Petzoo Antalya Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı'nda, yerli firmaların evcil hayvan ürünleri tanıtılıyor. Dünyada 370 milyar dolarlık pazara sahip sektörde, Türkiye'nin payının 550-600 milyon dolardan 1 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.
Ulusal Fuarcılık firması tarafından daha önce İstanbul'da düzenlenen Petzoo Fuarı, bu yıl ilk kez Antalya'da yapılıyor. Expo 2016 Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara, 2'si yurtdışından toplam 52 firma katıldı. Ulusal Fuarcılık Genel Müdürü Selçuk Çetin, fuarda daha çok evcil hayvan ürünleriyle yerli ve yabancı firmaların ürünlerinin sergilendiğini, tanıtım için de bazı kedi, kümes hayvan türlerinin getirildiğini söyledi. Fuarı ilk kez 2012'de İstanbul'da düzenlediklerini, o dönem ithal ürünlerin daha revaçta olduğuna dikkat çeken Çetin, "Son dönemde artık bu fuarların da etkisiyle yerli ürün daha revaçta ve daha da yükseliyor. Özellikle pet mobilyaları değimiz grupta" dedi.
Evcil hayvan ürünlerinin dünyada çok ciddi pazara sahip olduğunu kaydeden Çetin, "Evcil hayvan ürünleri grubu 370 milyar doların üstünde pazar değerine sahip. Biz daha yeniyiz ama önümüzdeki 10 yıl içinde bizim de evcil hayvan ürünleri konusunda hem ihracat hem de iç pazarımızla milyar dolarlık sektör haline geleceğini düşünüyoruz. Şu an Türkiye 550-600 milyon dolar gibi görünüyor, bizim öngörümüz ise 1 milyar dolar civarında" diye konuştu.
Antalya'daki yerli üreticilerin ve yurtdışındaki firmaların bu bölgeyi görmesini amaçladıklarını anlatan Çetin, "Sonuçta evcil hayvan sahibi her yerde ve bunların profesyonel ürünlerle, profesyonel gıdalarla tanışmaları onların daha kolay evcil hayvan beslemelerine yardımcı olacak. Buradaki mağaza ve veteriner klinik sahipleri de kendi mağaza ve kliniklerindeki ürün çeşitliliğini artırabilecek. Bu ürünleri direkt getiren şirketi tanıyabilecek" dedi.
GÖRME ENGELLİ HAYVANSEVERLER İÇİN BRAİLLE ALFABELİ ÜRÜNLER
Bosphorus firması fuarda, görme engelli hayvanseverler için, ürettiği temizlik ve bakım ürünlerinin etiketinde Braille Alfabesi kullanıyor. Firma sahibi Handan Keçeci, "Pet sektöründe ilk kez uygulanan bir şey, ürünlerimizin üzerine Braille Alfabesi ekledik. Görme engelli hayvanseverler ürünleri aldığında markası, kedi mi köpek için mi olduğunu ve içeriğini etiket üzerinde dokunarak öğrenebilir. Hem Türkçe hem İngilizcesi var. İhracat odaklı düşündüğümüz için Türkiye'deki hayvanseverler kadar yurtdışındaki hayvanseverleri de düşünerek iki dilde etiketler hazırladık. Sloganımız da 'Görmeden sevenlere'" diye konuştu.
TASMA İHRAÇ EDİYOR
Antalya merkezli Lino tasma firması sahibi Volkan Ocak, baba mesleği olarak kedi köpek tasmaları ürettiklerini belirterek, "Baba mesleği tasma üzerine butik çalışıyorduk ve butikten yoğunlaşmaya başladık. Kanada, İsrail ve ABD'ye ürünlerimizi ihraç etmeye başladık. Ürünlerimiz kimyasal madde içermiyor, o yüzden daha çok talep almaya başladık. Hakiki deri kullanıyoruz, ürünlerimizin hepsinin garantisi var. Yaklaşık üç aydır ihracat yapıyoruz. 1000 dolarla başladık, bir anda 10 bin dolara yükseldi" dedi.
ALMANYA'YA KEDİ EVİ SATIYOR
Almanya'dan Antalya'ya yerleşerek 2017'de Varsak'ta kardeşiyle fabrika kuran Armağan Eski, kedi evleri, kedi tırmalama, yatak ve çantalar gibi kedi ve köpek ürünleri yaptıklarını söyledi. 25 çalışanları olduğunu, iç pazarın yanı sıra, ihracata da başladıklarını belirten Eski, "Almanya'ya gelecek ay 2 bin 500 şubeye kedi evi göndereceğiz. Haftada 15002 bin üretimimiz var" dedi. DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2020-09-17 16:41:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kepez’de Korona virüs denetimleri
YEREL HABERLER Kepez’de Korona virüs denetimleri
Antalya'da meşrubat firması deposunda sahte içki ve alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da meşrubat firması deposunda sahte içki ve ...
Antalya’da Devlet Övünç Madalyası töreni Antalya’da şehit yakınlarını ve gazileri duygulandıran tören Antalya Valisi Ersin Yazıcı: "Bu ülkenin tapusu kanla imzalandı"
YEREL HABERLER Antalya’da Devlet Övünç Madalyası töreni Antalya’da ...
Çayın ortasındaki adacıkta kenevir yetiştiren 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Çayın ortasındaki adacıkta kenevir yetiştiren 3 kişi ...
Bandrolsüz içki satışına 159 bin lira ceza Meşrubat deposuna kaçak içki baskını 790 litre kaçak alkol geçirildi, işletmeye 159 bin 562 TL idari para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Bandrolsüz içki satışına 159 bin lira ceza Meşrubat ...
Aksu çayındaki adacıkta kenevir üretimine jandarma baskını
YEREL HABERLER Aksu çayındaki adacıkta kenevir üretimine jandarma ...
Antalya Adliyesi önünde HES kodu kuyruğu
YEREL HABERLER Antalya Adliyesi önünde HES kodu kuyruğu
Manavgat Ahmetler yolu 24 yıl sonra asfaltladı
YEREL HABERLER Manavgat Ahmetler yolu 24 yıl sonra asfaltladı
Nefes darlığı yaşayan hasta ALKÜ'de şifa buldu Soluk borusundaki darlık nedeniyle nefes almada zorlanan hastanın, soluk borusunda bozulan 2 kıkırdağı çıkartılıp birleştirilerek rahat nefes alması sağlandı
YEREL HABERLER Nefes darlığı yaşayan hasta ALKÜ'de şifa buldu Soluk ...
Mansur Yavaş’tan Başkan Böcek’e ziyaret Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: "Sağlık durumunun iyiye gitmesi nedeniyle sevinçliyiz, tedavisi biraz daha sürecek"
YEREL HABERLER Mansur Yavaş’tan Başkan Böcek’e ziyaret Ankara ...
Alanyaspor'un kamuflaj formasına protokol desteği
YEREL HABERLER Alanyaspor'un kamuflaj formasına protokol desteği
Alanyaspor kamuflaj forma gelirinin yüzde 20’sini Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacak Alanyaspor’un kamuflaj forma projesine protokol desteği
YEREL HABERLER Alanyaspor kamuflaj forma gelirinin yüzde 20’sini ...
Sürdürülebilir Kent İçi Hareketlilik Proje Yarışmasının sonuçları açıklandı
YEREL HABERLER Sürdürülebilir Kent İçi Hareketlilik Proje ...
Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi’nde sona gelindi
YEREL HABERLER Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi’nde sona ...
Paşanın Melekleri'nden gövde gösterisi
YEREL HABERLER Paşanın Melekleri'nden gövde gösterisi
Gustavo Blanco Leschuk, İspanya'ya transfer oldu
YEREL HABERLER Gustavo Blanco Leschuk, İspanya'ya transfer oldu
Başkan Uysal'dan, "Eksikleri birlikte tamamlayalım” çağrısı Yapılan yarımlar, uzaktan eğitime erişim imkanları kısıtlı olan ailelerin çocuklarına tablet olarak geri dönecek
YEREL HABERLER Başkan Uysal'dan, "Eksikleri birlikte tamamlayalım” ...
Tütüncü’den çocuklara maske ve mesafe uyarısı
YEREL HABERLER Tütüncü’den çocuklara maske ve mesafe uyarısı
Mansur Yavaş'tan, Başkan Böcek'e ziyaret
YEREL HABERLER Mansur Yavaş'tan, Başkan Böcek'e ziyaret
Başkan Böcek'in son PCR testi 'negatif', durumu stabil
YEREL HABERLER Başkan Böcek'in son PCR testi 'negatif', durumu ...
Kepez'den sekiz ayda 6 bin kişiye evde bakım hizmeti
YEREL HABERLER Kepez'den sekiz ayda 6 bin kişiye evde bakım hizmeti
Yoğun bakımdaki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in son test sonucu negatif çıktı
YEREL HABERLER Yoğun bakımdaki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ...
Antalya’da ev karantinasına uymayan 15 kişi yurtlara yerleştirildi Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş: “Bu sabah itibariyle 3’ü kadın, 15 kişi yurtlarda bulunuyor. Bu daha da artabilir” “Maske takılması genel olarak her yerde geçerli olan bir kural”
YEREL HABERLER Antalya’da ev karantinasına uymayan 15 kişi yurtlara ...
Alanya'dan avokado ihracatı başladı, hedef 10 milyon adet
YEREL HABERLER Alanya'dan avokado ihracatı başladı, hedef 10 milyon ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X