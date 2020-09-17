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Şehit yakınları, madalyaları gözyaşlarıyla aldı

DHA

Şehit yakınları, madalyaları gözyaşlarıyla aldı


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı töreninde 19 şehit yakını ve gaziye övünç madalyaları verildi. Duygu yoğunluğunun yaşandığı törende konuşan Vali Ersin Yazıcı, "Ülke tapusu kanla imzalandı. Bizim hiç kimseye verilecek 1 santimetrekare denizimiz, toprağımız, çakıl taşımız dahi yoktur" dedi. Bu arada şehit yakınları; çocukları, eşleri ve babaları için verilen madalyaları alırken duygulanarak gözyaşı döktü.
Antalya'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı töreni, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde, Vali Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan'ın katılımıyla gerçekleşti. Törende Vali Ersin Yazıcı, 19 şehit yakını ve gaziye Devlet Övünç Madalyası takdim etti.
'ŞEHİTLİK VE GAZİLİK BİR İNSANA NASİP OLACAK EN GÜZEL ONUR'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevcih edilen Devlet Övünç Madalyaları'nı şehit yakınları ve gazilere takdim eden Vali Ersin Yazıcı, "Vatan uğruna evladını, yarini, en kıymetlilerini gözünü kırpmadan veren insanlar. Bu ülke için canını siper edip, gazi olan güzel insanlar. Şehitlik ve gazilik bir insana nasip olacak en yüksek onur, en büyük şereftir. Vatan, millet, bayrak için anadan, yardan, serden geçenlerin iman ve cesaretle yazdığı muhteşem bir destan. Bin yıldır barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşadığımız bu ülkede, şehit ve gazilerimizin bu güzel vatanı bize emanet ettiği bilincindeyiz. Ülke tapusu kanla imzalandı. Dolayısıyla bu ülkede gözü olanların, canımıza kastedenlerin, aramızı bozmak isteyenlerin bunu unutmaması gerektiğinin altını çizerek hatırlatmak isterim" diye konuştu.
'HİÇ KİMSEYE VERİLECEK 1 SANTİMETREKARE DENİZİMİZ, ÇAKIL TAŞIMIZ YOKTUR'
Devletin her türlü terör oluşumuyla kararlılıkla mücadeleye devam edeceğini vurgulayan Yazıcı, terör örgütlerinin defterini düreceklerini belirtti. Vali Yazıcı, "Bunun en büyük teminatı kahraman milletimizdir, ordumuzdur, polisimizdir. Bunun en büyük teminatı kumaşı, bayrağımızla sancağımızla aynı kumaştan dokunan şehit ve gazilerimizdir. Günümüzde de ülkemizde, Doğu Akdeniz'le ve çevremizde yaşanan, hepimizin bildiği bazı olaylar cereyan etmeye devam ediyor. Bizim hiç kimseye verilecek 1 santimetrekare denizimiz, toprağımız, çakıl taşımız dahi yoktur. Bu büyük millet kendisinden aman dileyen herkese hiçbir ayrım yapmaksızın kucak açmıştır. Lakin kafa tutan, haddini aşıp, bu ülkeden bir şeyler almak isteyen, ülkeyi karıştırmak isteyen hiç kimseye, hiçbir örgüte, hiçbir devlete, hiçbir şahsa müsamaha olmamıştır. Bunun bedelini de kanıyla canıyla ödemiştir" dedi.
ŞEHİT BABALARININ MADALYALARINI ALDILAR
Vali Ersin Yazıcı, konuşmasının ardından şehit yakınlarına ve gazilere Devlet Övünç Madalyası'nı takdim etti. 2017'de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk adına eşi Firdevs Ertürk ve 4 yaşındaki kızı Elif Asya, 2018'de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal adına eşi ve 6 yaşındaki kızı Ada Uysal, 2018 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Çoban adına annesi Aysel Sabuncuoğlu ve 2018 yılında şehit olan Topçu Er Yusuf Önder adına babası Sunay Önder Devlet Övünç Madalyası'nı aldı. Oğlunun şehit madalyasını alan Aysel Sabuncuoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı. Elif Asya Ertürk ve Ada Uysal ise babalarının şehitlik madalyalarını alırken duygusal anlar yaşandı.
GAZİLERE MADALYALARI TAKDİM EDİLDİ
Vatan uğruna canını hiçe sayan gaziler Abdulkadir Acar, Ahmet Bağcı, Ali Timur, Embiya Minik, Hakan Ersoy Limoncu, Mehmet Keş, Mehmet Mutlu, Mehmet Yuldakul, Muhammet Hanifi Eltut, Nihat Kiraz, Özkan Özgül, Şeref Aybar, Tamer Topbaş, Volkan Şahinler ve Yılmaz Kaya'ya Devlet Övünç Madalyaları takdim edildi.
 DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2020-09-17 16:56:53

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