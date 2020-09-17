Toplum Yararı Projesi kapsamında 72 personel için mülakat yapıldı

Korkuteli’ndeki okullarda Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde istihdam sağlanacak 72 kişilik işe 156 kişi başvurdu. Başvuruda bulunan vatandaşlar yapılan mülakat sonrası belirlenecek.

Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün okullarda 9 ay süre ile istihdam edilecek 72 kişilik iş duyurusunun ardından İŞKUR Antalya il Müdürlüğüne 156 kişi müracaat etti. Asgari ücretle çalıştırılmak üzere işe alınacak kişiler için Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde mülakat yapıldı. Öğretmenevinde 2 komisyonda Komisyon Başkanı ve Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Çelik, Bilal Uysal’dan oluşan komisyonda mülakata katılan 156 kişinin müracaatlarını değerlendirdi.

Korkuteli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Çelik, “Bilindiği gibi bir kaç yıldır İşKur aracılığı ile okullarımızda temizlik işlerinde personel çalıştırılmaktadır. Geçtiğimiz yıl bu kapsamda yardımcı personeller almıştık. Bu yıl yine geçtiğimiz yıl olduğu gibi 72 personel alımı yapılacak. 72 kişilik ekip önemli ölçüde rahatlama sağlayacak. Bu kapsamda 20202021 eğitimöğretim yılında çalıştırılmak üzere, toplum yararına çalışma programı çerçevesinde ücreti İşKur tarafından ödenmek üzere kurumumuza bağlı okullarda 21 Ekim 202018 Haziran 2021 tarihleri arasında temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere asgari ücretli 72 personel alınacak. Eğitim sistemimizin hiçbir aksama yaşanmadan devam etmesi için çalışıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.