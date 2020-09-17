Akdeniz Üniversitesi, 'atık'larını geri dönüştürüyor



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi Kampüs Alanlarında Ortaya Çıkan Budama Atıklarının Değerlendirilmesine Yönelik Alt Yapı Projesi kapsamında, üniversitedeki atıkların geri dönüşümü sağlandı. Projenin detaylarını anlatan Prof. Dr. Murad Çanakcı, "Atıkları parçaladıktan sonra enerji tesislerine gönderip, orada yakılarak elektrik üretilmesini sağladık. Buradaki atıklar ülkeye ve elektrik üretimine katkı sağladı" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Kampüs Alanlarında Ortaya Çıkan Budama Atıklarının Değerlendirilmesine Yönelik Alt Yapı Projesi kapsamında üniversite içerisinde bütün atıklar geri dönüşümle kazandırıldı. 3 bin 500 metrekare alana sahip Akdeniz Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde 'Sıfır Atık' uygulamaları kapsamında atıkların geri dönüşümü sağlandı. Kampüste budanan ağaçların artıkları malç haline getirildi. Boyutları ve bitkisine göre ince ve kalın olmak üzere ayrıştırılarak toz haline getirildi. Tozların sıkıştırılıp ayrıştırılmasının ardından pelet yakıt haline gelen geri dönüşüm ürünleri, birçok alanda kullanılmaya başlandı. 3 yılın sonunda tamamlanan projenin yürütücülüğünü, Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Murad Çanakcı yaptı. Proje ekibinde Prof. Dr. Mehmet Topakcı, Prof. Dr. Davut Karayel, Arş. Gör. Mete Yiğit ile Park Bahçeler ve Çevre Sağlığı Şube Müdürü Derya Ortaçeşme yer aldı.

ÜNİVERSİTEDEKİ ATIKLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Projenin detaylarını anlatan Prof. Dr. Murad Çanakcı, kampüsteki budama ve bitkisel atıkları değerlendirdiklerini belirtti. Merkez kampüste 13 bin 500 ağaç, 80 bin çalı ve 650 metrekare çim alanı olduğunu aktaran Prof. Dr. Çanakcı, "Bunların periyodik bakımları sonucu her yıl belli dönemlerde büyük miktarda atık ortaya çıkıyor. Bunların bir şekilde bertaraf edilmesi gerekiyor. Belediyeler de düzenli olarak bunları alamadığı, son yıllarda sıfır atık konusu çok gündeme geldiği için üniversitemizin bunu bir şekilde kendisinin bertaraf etmesi gerekiyordu. Projeyi bu amaçla hazırladık. 2017 yılında başlayıp 2020 yılında tamamlandı" dedi.

MALÇ VE PELET ÜRETİLDİ

Bu atıklarda çeşitli değerlendirme şekilleri yaptıklarını vurgulayan Prof. Dr. Murad Çanakcı, "Burada en önemlisi sahada şartlara uygun, sürdürülebilir çözüm önerileri geliştirmektir. Biz de burada kampüsümüzün ve çevresel faktörlerimizi, ülkedeki gelişmeleri dikkate alarak malç, zemin malzemesi ürettik ve bölüm alt yapısını kullanarak pelet ürettik" diye konuştu.

'BİRÇOK SEKTÖRLE İŞBİRLİĞİ SAĞLANDI'

Malçları üniversitenin çeşitli alanlarında kullandıklarını belirten Prof. Dr. Çanakcı, şöyle konuştu:

"Peletleri analiz ettik. Birçok standarda uygun olduğunu gördük. Bunun dışında projede bizim belirtmediğimiz yaklaşık 10 çıktı da elde ettik. Mesela burada atıkları parçaladıktan sonra enerji tesislerine gönderip, orada yakılarak elektrik üretilmesini sağladık. Bu bizim için çok önemli bir sembol değerdi. Buradaki atıklar ülkeye ve elektrik üretimine katkı sağladı. Bununla birlikte ilkokul, lise üniversite öğrencilerinin eğitim, araştırma ve yayın faaliyetlerinde, bunlar yayın çalışması olarak kullanıldı. Ve geri dönüşümle ilgili birçok sektörle işbirliğini sağladı. Bu projeyle aslında biz sıfır atık kapsamında bitkisel atıkların değerlendirilmesine yönelik üniversitemizle önemli bir başlangıç yaptık."

'ÖZGÜN TASARIMLAR ORTAYA ÇIKTI'

Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, projenin bir ihtiyaçtan doğduğunu aktardı. Kampüsten toplanan atıklarda yangın tehlikesi olduğunu ve bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini anlatan Prof. Dr. Toker, "Projede kullanılan aletler tamamen yerli ve özgün. Hatta ayrıştırma makinesinin birinin çizimlerini kendileri yaptılar. Özgün tasarımla ortaya çıkmıştır. Bunun bir özelliğiyse işletmenin kendi giderlerini karşılayabilecek şekilde üretim yapabilme kapasitesi. Buradan çıkan bütün ürünlerin bir kısmının Güzel Sanatlar Fakültesi, yakıt temini gibi çeşitli alanlarda değerlendirilebileceğini düşünüyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2020-09-17 17:48:10



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