'Koronavirüs ancak domino etkisinden kurtulduğumuz gün biter'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Koronavirüs ancak domino etkisinden kurtulduğumuz gün biter'

DHA

'Koronavirüs ancak domino etkisinden kurtulduğumuz gün biter'


Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Coşkun Usta, koronavirüsün kişiden kişiye bulaşmasının domino etkisine yol açtığını belirterek, "Koronavirüs ancak domino etkisinden kurtulduğumuz gün biter" dedi.
Prof. Dr. Coşkun Usta, koronavirüsün kişiden kişiye bulaşmasının, tam bir domino etkisine yol açtığını aktardı. Domino etkisinin çok önemli bir kavram olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Usta, "Domino taşları yan yana sonsuza kadar dizildiğinde bir tanesi devrilince, yani devirmek eşittir bir kişinin enfekte olması, bu virüsü kapması olarak değerlendirelim. Dolayısıyla bir kişinin enfekte olduğu andan itibaren diğerlerini enfekte edecek ve bu bulaşma devam edecektir" diye konuştu.
MASKE VE MESAFE, DOMİNO ETKİSİ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ
Tıptaki, aşı ve ilaçtaki gelişmeler bir yana, toplumsal olarak herkesin bu işin içerisinde olması ve domino etkisinden kurtulunması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Usta, "Aslında başka türlü bu virüsü birbirimize bulaştırma şansımız yok. Dolayısıyla maske ve mesafe, domino etkisi açısından çok önemli. Buna dikkat edersek çok başarılı olacağımız görülecektir" dedi.
AŞI ÇALIŞMALARI
Bilim insanlarının koronavirüs aşısını bulmak için büyük çaba gösterdiğini kaydeden Prof. Dr. Coşkun Usta, şunları ifade etti:
"Tıbbın gelişmesi açısından da aşı çalışmaları çok önemli. Çünkü tıp tarihinde bu kadar hızlı gelişmeler söz konusu değil. Ancak çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu kadar hızlı geliştirilen aşıda bir komplikasyon, zararlı etki, insana zarar verebilecek durum yaratılabilir. Dolayısıyla hızlı gitmekle beraber çok temkinli olmamız gerekir. Böyle olmamız gerektiğini Oxford'daki aşı çalışmaları bize gösterdi. Bu aşı, orta yaş bir kadında sinirsel rahatsızlık meydana getirdi. Bu rahatsızlığın tamamen aşıya bağlı olduğu gösterildi. Bunun üzerine çalışmalar durduruldu. Burada bir neden sonuç ilişkisi araştırılacak. Neden bu etkinin ortaya çıktığı, neden onun sinirlerinde böyle bir hasar oluşturduğu araştırılacak. Oxford'da şu anda 30 bin kişi üzerinde bu aşı deneniyor ve bir kişide yan etki ortaya çıktı. Bunu milyonlara vurduğumuzda bu yan etki olabilir. Şu anda, 1 yıl içeresinde bir aşı uygulamaya başlarsa tıp tarihinde çok önemli bir çağ atlama olacağını düşünüyorum."
'MUTASYON BEKLİYORUZ'
Virüsten tamamen kurtulabilmenin üç şekilde olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Usta, "Korunarak, önlem alarak dramatik tabloyu ortadan kaldırabiliriz. Mutasyon geçirmesiyle ya da aşı bulmamız, gerçekten tedavi bulmamız. En önemlisi bu üç şıktan biri, bu virüsün bir şekilde mutasyona uğramasıdır. RNA virüsü canlıdan diğer canlıya geçtiğinde mutasyonlar olduğunu biliyoruz. Şöyle de bir gerçek var, bunu koronavirüste çok görmedik. Bu virüsler açısından kişiden kişiye bulaştıkça mutasyonlar görülebiliyor. Tabi ki mutasyon bekliyoruz. İnsanoğlu için güzel bir haber olur" diye konuştu.
RİSKLİ DÖNEME GİRİYORUZ, MEVSİMSEL ETKİ
Diğer virüslerin de çoğalabileceği, biyolojik ortamda varlığını sürdürebileceği döneme girildiğini vurgulayan Prof. Dr. Usta, "Dolayısıyla daha riskli bir döneme giriyoruz. Fakat bununla ilgili aşılar, diğer aşılar elimizde var. Diğer virüslerle nasıl başa çıkacağımızı az çok biliyoruz. Ama aynı tedbirler onlar için de geçerli. Maske takıyor olmak ve birbirimizden uzak durmak önemli. Maske takma işini ve mesafeli duruşu sağladığımızda o tip virüslerin, grip virüsünün toplumda daha az yayılacağını göreceğiz. Riskli bir döneme girdiğimiz kesin, daha temkinli olmalıyız" dedi.
ETKEN İLAÇLAR VE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER
Koronavirüse karşı şu an eldeki en önemli silahlardan birinin D vitamini, çinko, B1 vitamini ve C vitamini olduğunu söyleyen Prof. Dr. Usta, "Hiçbir zaman vitaminimizi eksik etmeyeceğiz. Şu an için 'Biz şu ilaçla tedavi ediyoruz' diyebileceğimiz bir şey yok. Olsa da önemli aşamalar gerektiriyor, zaman gerektiriyor. Şu an için bu söz konusu değil" diye konuştu.
KÖY TİPİ BESLENME
Prof. Dr. Usta, sadece koronavirüs gerçeğiyle ilgili değil, her zaman doğal beslenmeden, doğal gıdalar tüketmekten yana olduğunu belirterek, "Bu nasıl diğer hastalıklarla mücadelede rol oynuyorsa, koronavirüsle savaşta da rol oynayacaktır. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar köy tipi, mümkün olduğu kadar doğal yiyecekler, doğal zeytinyağı, doğal tereyağı, doğal ekmekler, yeşil ağırlıklı doğadaki servetten faydalanabiliriz" dedi.   DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Erol AKKIR
2020-09-18 08:54:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amcası ve 2 kuzeniyle kavga eden genç tüfekle vuruldu
YEREL HABERLER Amcası ve 2 kuzeniyle kavga eden genç tüfekle vuruldu
Antalya’da 5’inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Antalya’da 5’inci kattan düşen kadın hayatını ...
Eşiyle tartıştıktan sonra 5´inci kattan atlayan kadın öldü
YEREL HABERLER Eşiyle tartıştıktan sonra 5´inci kattan atlayan kadın ...
Akdeniz Üniversitesi, 'atık'larını geri dönüştürüyor
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi, 'atık'larını geri dönüştürüyor
UNESCO'dan, Türkiye'den üç şehre daha 'Öğrenen Şehir' unvanı
YEREL HABERLER UNESCO'dan, Türkiye'den üç şehre daha 'Öğrenen Şehir' ...
Toplum Yararı Projesi kapsamında 72 personel için mülakat yapıldı
YEREL HABERLER Toplum Yararı Projesi kapsamında 72 personel için ...
Şehit yakınları, madalyaları gözyaşlarıyla aldı
YEREL HABERLER Şehit yakınları, madalyaları gözyaşlarıyla aldı
Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı, Antalya'da açıldı
YEREL HABERLER Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı, Antalya'da açıldı
Kepez’de Korona virüs denetimleri
YEREL HABERLER Kepez’de Korona virüs denetimleri
Antalya'da meşrubat firması deposunda sahte içki ve alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da meşrubat firması deposunda sahte içki ve ...
Antalya’da Devlet Övünç Madalyası töreni Antalya’da şehit yakınlarını ve gazileri duygulandıran tören Antalya Valisi Ersin Yazıcı: "Bu ülkenin tapusu kanla imzalandı"
YEREL HABERLER Antalya’da Devlet Övünç Madalyası töreni Antalya’da ...
Çayın ortasındaki adacıkta kenevir yetiştiren 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Çayın ortasındaki adacıkta kenevir yetiştiren 3 kişi ...
Bandrolsüz içki satışına 159 bin lira ceza Meşrubat deposuna kaçak içki baskını 790 litre kaçak alkol geçirildi, işletmeye 159 bin 562 TL idari para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Bandrolsüz içki satışına 159 bin lira ceza Meşrubat ...
Aksu çayındaki adacıkta kenevir üretimine jandarma baskını
YEREL HABERLER Aksu çayındaki adacıkta kenevir üretimine jandarma ...
Antalya Adliyesi önünde HES kodu kuyruğu
YEREL HABERLER Antalya Adliyesi önünde HES kodu kuyruğu
Manavgat Ahmetler yolu 24 yıl sonra asfaltladı
YEREL HABERLER Manavgat Ahmetler yolu 24 yıl sonra asfaltladı
Nefes darlığı yaşayan hasta ALKÜ'de şifa buldu Soluk borusundaki darlık nedeniyle nefes almada zorlanan hastanın, soluk borusunda bozulan 2 kıkırdağı çıkartılıp birleştirilerek rahat nefes alması sağlandı
YEREL HABERLER Nefes darlığı yaşayan hasta ALKÜ'de şifa buldu Soluk ...
Mansur Yavaş’tan Başkan Böcek’e ziyaret Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: "Sağlık durumunun iyiye gitmesi nedeniyle sevinçliyiz, tedavisi biraz daha sürecek"
YEREL HABERLER Mansur Yavaş’tan Başkan Böcek’e ziyaret Ankara ...
Alanyaspor'un kamuflaj formasına protokol desteği
YEREL HABERLER Alanyaspor'un kamuflaj formasına protokol desteği
Alanyaspor kamuflaj forma gelirinin yüzde 20’sini Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacak Alanyaspor’un kamuflaj forma projesine protokol desteği
YEREL HABERLER Alanyaspor kamuflaj forma gelirinin yüzde 20’sini ...
Sürdürülebilir Kent İçi Hareketlilik Proje Yarışmasının sonuçları açıklandı
YEREL HABERLER Sürdürülebilir Kent İçi Hareketlilik Proje ...
Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi’nde sona gelindi
YEREL HABERLER Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi’nde sona ...
Paşanın Melekleri'nden gövde gösterisi
YEREL HABERLER Paşanın Melekleri'nden gövde gösterisi
Gustavo Blanco Leschuk, İspanya'ya transfer oldu
YEREL HABERLER Gustavo Blanco Leschuk, İspanya'ya transfer oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X