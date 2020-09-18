Kazancı her yıl artınca ejder meyvesi serasını genişletti



Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde 3 yıl önce 2 bin 500 metrekare alanda ejder meyvesi serası kuran turizm çalışanı Hasan Tur (38), bu yıl serasını 6 bin metrekareye çıkardı. Bahçeden her yıl gelir miktarının arttığını söyleyen Hasan Tur, bu yıl toplamda 225 bin TL gelir beklediğini söyledi.

Alanya, Gazipaşa, Anamur ilçelerinde tropikal meyve ağaçlarının bölgeye iyi adapte olması, iyi ürün vermesi ve diğer ürünlere göre gelirinin yüksek olması bölgedeki üreticileri tropikal meyve üretimine yöneltti. İlçedeki tropikal meyve üretimi muz ile başlarken, onu avokado takip etti. Bölgede üreticiler tropikal meyve yetiştirmeye doğru hızla yönelirken, 21 yıllık turizm çalışanı Hasan Tur da ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki kırsal mahallelerden Kızılgüney'de babadan kalan bahçeyi bir doktor arkadaşının tavsiyesi üzerine ejder meyvesi serasına çevirdi.

6 BİN METREKAREYE ÇIKARDI

2500 metrekarelik seraya 2017 yılında ejder meyvesinin dikimini yaptığını anlatan Hasan Tur, dekara 600 fidan ekimi yaparak toplamda 1600 ejder fidanı diktiğini söyledi. İlk yıl dekardan yaklaşık 30 bin TL gelir elde ettiğini aktaran Hasan Tur, toplamdaki kazancının ilk yıl yaklaşık 80 bin TL olduğunu anlattı. İkinci yılında ejder ağaçlarının gelişmesiyle verimin de artığını kaydeden Tur, kazancının ikinci yıl 150 bin TL'ye çıktığını vurguladı. Bu yıl ise üretime devam ettiğini söyleyen Hasan Tur, verimi ve kazancının önceki senelere göre daha da arttığını anlattı. Bu yıl serasından 225 bin TL gelir beklediğini belirten Hasan Tur, serasını daha da genişletme kararı aldığını aktardı. Bunun üzerine aynı arsa üzerinde 3 bin 500 metrekare yeni bir sera daha kurduğunu kaydeden Hasan Tur, toplamda ejder meyvesi bahçesini 6 bin metrekareye çıkardığını söyledi.

'KAZANCI ÇOK GÜZEL'

2017 yılında bir doktor arkadaşının tavsiyesi üzerine ektiği ejder meyvelerinin olumlu sonuç verdiğini belirten Hasan Tur, "2 bin 500 metrekareye yaklaşık 1600 fidan diktik. Verim alınca bunu büyütme kararı aldık. 130 bin ile 150 bin TL kazandık. Çok memnun olduk ve yerimizi yeni yaptığımız ekimlerle birlikte 6 bin metrekareye çıkardık. Seneye yeni yerimizden de verim almaya başlayacağız. Ejder bahçemizde işçiliğimiz sadece gübre veriyoruz ilaç yok. Haftada bir kez sulanıyor. Sulama işi de 15-20 dakika sürüyor. Diğer meyvelere göre işçiliği yok. Kazancı çok güzel. Ejder meyvesi 2 yıl önce 20-25 liradan gidiyordu, bu yıl 30-35 liradan alıcı buluyor. Ben kilo olarak satıyorum tane olarak marketlere veriyoruz. 1520 lira arasında. Ejder meyvelerimiz tanesi 300 gram ile 1 kilo arasında değişiyor. İhracatlık 350 gram ideal. Herkese yapmasını tavsiye ederim" dedi.

Tur'un ejder bahçesini görmeye gelen Hasan Kaya, ilk kez tadına baktığı ejder meyvesini çok lezzetli bulduğunu söyledi.

Ejder meyvelerinin tanesi 300 gram ile 1 kilo arasında değişen ağırlıklarda yetişiyor. Kilosu 35 liradan alıcı bulan ürün, gramına göre 1520 liradan tane olarak da satılabiliyor. Son dönemde ürünün Rusya ve Ukrayna'ya da ihracatına başlandı.

DHA-Genel Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT

2020-09-18 09:18:33



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