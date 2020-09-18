Gün doğumunda köpekleriyle kürek sörfü yapıyor



İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da cankurtaran Tayfun Güneysulu (42), her sabah gün doğumunda köpekleriyle birlikte kürek sörfü antrenmanı yapıyor.

Gün doğumu öncesi görevli olduğu Konyaaltı'ndaki plaja gelerek hazırlanan Tayfun Güneysulu, Misha ve Thor adlı köpekleriyle denize açılıyor. Güneysulu, kürek çekip günlük antrenmanını gerçekleştirirken, köpekleri ise sörf tahtasının önünde oturarak manzarayı izliyor. Tayfun Güneysulu, köpeklerinin antrenmanlardan büyük keyif aldığını söyledi. Misha ve Thor'un sırayla antrenmanlara geldiğini sözlerine ekleyen Güneysulu, "Antrenman sırasının geldiğini bilen kapının önünde beni bekliyor" dedi.

Misha'yı köpek barınağından sahiplendiğini anlatan Güneysulu, "Çok zeki bir köpeğim var. Misha, sokakta büyüyen bir köpek. Sahiplendikten sonra onu eğittim. Şimdi benimle birlikte antrenmanlara katılıyor. Mesleğim denizde olumsuzluk yaşayanlara yardım ederek onların hayatını kurtarmak. Bu nedenle formumun güçlü olması gerekli. Her sabah gün doğumunda Misha ile birlikte kürek sörfü antrenmanı yapmamın sebebi de bu. Bir yandan formumu korurken, diğer yandan güzel zaman geçiriyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2020-09-18 09:50:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.