Testi negatife dönen hasta, doktorun elini öperek teşekkür etti

Alparslan ÇINARİbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde koronavirüs tedavisi gören, yapılan son testi negatif çıkan Hacer Ç. (66) gözyaşları içinde Uzm. Dr. Selman Karadayı'nın (37) elini öptü. Dr. Karadayı'nın engelleme çabalarına karşın elini öpen Hacer Ç. "Bu eller bizi sağlığımıza kavuşturdu" dedi.

Koronavirüsle (Covid-19) mücadelede ilk günden bu yana büyük özveriyle süreci yöneten sağlık çalışanları koronavirüs testi pozitif çıkan hastaları yeniden sağlığına kavuşturmak için büyük emek harcıyor. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 15 yataklı yoğun bakım biriminde 60'a yakın sağlık çalışanı, günün her saatini hastalarla bir arada geçiriyor. Özel kıyafetler içinde hastalarla iç içe olan sağlık çalışanları hastaları tedavi etmek için adeta gözlerinin içine bakıyor. Beslenmelerinden temizliklerine kadar tüm aşamalarda sağlık çalışanlarını gören hastalar, solunum cihazına bağlı olarak konuşamadıkları için kimi zaman onlara yaşaran gözleriyle sadece kafalarını sallayarak teşekkür ederken, kimi zaman ise sadece her şeyin yolunda olduğunu gösteren bir el işaretiyle sağlık çalışanlarına olan minnetlerini gösteriyor.

GÖZYAŞLARIYLA DOKTORUN ELİNİ ÖPEREK TEŞEKKÜR ETTİ

Koronavirüs testi pozitif çıkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gelen ve solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle yoğun bakım birimine alınan Hacer Ç. burada sağlık çalışanlarının büyük gayretleri sonucu koronavirüsü yendi. Son testi negatif çıkan, kritik eşikten döndüğü öğrenilen Hacer Ç., yoğun bakım uzmanı Dr. Selman Karadayı'nın muayenesi sırasında sağlık çalışanlarına moral vermek için 'hasta değilim, çok iyiyim' dedi. Hasta ve hekim arasında esprili geçen diyaloglar sırasında vatandaşların çok dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Hastalığa karşı her türlü önlemi almasına rağmen yoğun bakıma kadar geldiğini anlatan Hacer Ç. "Ben iyileştim. Kendimi iyi hissediyorum. Herkes sağlığına dikkat etsin. Burada doktorlar, sağlık çalışanları tedavi sürecini çok iyi yönetiyor. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Dr. Karadayı'nın eldivenli elinden tutarak bir kere daha teşekkür eden Hacer Ç. gözyaşları içinde onun elini öptü. Dr. Karadayı'nın tüm engellemelerine ve elini çekmeye çalışmasına rağmen elini öpen Hacer Ç. "Bu eller bizi sağlığımıza kavuşturdu. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR-İbrahim LALELİ

