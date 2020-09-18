Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fraport TAV Antalyaspor, hazırlıklarına devam etti.
Süper Lig'e Gençlerbirliği galibiyetiyle başlayan Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda karşılaşacağı zorlu Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenman, koşu, ısınma, top kapma ve çift kale taktik ağırlıklı maçla sona erdi. Kırmızıbeyazlıların antrenmanında sakatlıkları devam eden Drole ve Serdar Gürler yer almadı. Antalyaspor, son antrenmanının ardından öğleden sonra İstanbul'a hareket edecek.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazalar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.