“14 yaşındaki kızı uyuşturucuya alıştırdın" deyip kurşun yağdırdı Ayağından vurduğu adam kan kaybetmesin diye kemerle bağlayıp tampon yaptıktan sonra olay yerinden kaçtı Şehrin göbeğindeki olayda vatandaşlar canlı yayın yarışına girdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ikinci el telefon satışı ve tamiri yapılan bir iş yerinde telefon tamiri için bekleyen Ozan S., kimliği belirsiz kişiler tarafından iddiaya göre "14 yaşındaki kızı uyuşturucuya alıştırdın" denilerek silahla vuruldu. Uyuşturucudan çok sayıda kaydı bulunduğu belirlenen Ozan S.'yi vuranların kan kaybetmesin diye bacağına kemerle tampon yaparak olay yerinden kaçması dikkat çekti.

Olay, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde ikinci el telefon satış ve tamiri yapılan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ozan S., Yavuz Y. isimli arkadaşıyla birlikte aracı park ettikten sonra ikinci el telefon satışı ve tamiri yapılan bir iş yerine girdi. Otomobilde bekleyen Yavuz Y.'nin

yanına gelen bir grup, bir süre tartıştıkları Yavuz Y.'yi tartakladıktan sonra Ozan S.’nin telefon yaptırmak için girdiği telefon tamircisine yöneldi. İçeri girenlerle Ozan S. arasında yaşanan tartışma sırasında Ozan S. bıçak çekerken, kimliği belirsiz kişilerden biri yolda bekleyen otomobilden aldığı tabancayla Ozan S.'yi bacağından yaralayarak kaçtı. Silahı ateşleyen kişinin kaçmadan önce Ozan S.'nin yaralanan ayağını kemerle bağladığı bildirildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Büyük oranda kan kaybettiği gözlenen Ozan S., 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü. Uyuşturucu madde ticaretinden çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirlenen Ozan S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Manavgat Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Antalya’ya sevk edildiği bildirildi.

Olayla ilgili araştırma başlatan polis ekipleri, Ozan S.’yi otomobilde bekleyen arkadaşı Yavuz Y.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürürken kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.



"14 yaşındaki kızı uyuşturucuya alıştırdın" deyip ateş etti

Olayın meydana geldiği iş yerinin sahibi, olayın taraflarını tanımadığını belirterek, “Vurulan şahıs iş yerime gelerek telefonunu yaptırmak istedi. Telefonunu kontrol ettiğim sırada içeriye diğer şahıslar girdi. Bu sırada yaralanan şahıs bıçak çekince, içeriye girenlerden birisi dışarı çıktı ve kısa bir süre sonra elinde silahla girdi. Ateş edip ayağından vurdu. Ne olduğunu anlayamadık” dedi.

İş yerinde bulunan bir müşteri ise içeriye giren gruptan bir kişinin vurulan şahısa "14 yaşındaki kızı kaçırıp uyuşturucuya alıştırdın" dedikten sonra ateş ettiğini, olayın ardından vurulan şahıs kanlar içerisinde yere yığılırken diğer kişilerin kaçtığını söyledi.



Canlı yayın yarışı

Silahlı yaralama olayı sırasında cep telefonlarına sarılan, aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda vatandaş ise olay yerinden canlı yayın yaptı.

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