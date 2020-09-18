Arkadaşlarına otomobil çarptı, onlar kavgaya devam etti



Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı kavga sırasında bir kişiye otomobil çarptı. Aracın çarptığı kişi acı içinde yerde kıvranırken, arkadaşları kavgaya devam etti. Polisin biber gazı sıkarak tarafları ayırdığı kavga, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Dünyaca ünlü Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde dün saat 23.00 sıralarında iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Taraflar, ellerine geçirdikleri sopa ve kaldırım taşları ile birbirlerine saldırdı. Onlarca tatilcinin gezdiği ve cep telefonlarıyla kavgayı görüntülediği olayda, ara sokaktan caddeye çıkan otomobil, kavga eden gençlerden birine çarptı. Aracın çarptığı kişi yerde acı içinde kıvranırken, arkadaşları kavgaya devam etti. Sahilde bisikletli görev yapan Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı martı timinde görevli polis, iki gruba biber gazıyla müdahale etti. Taraflar biber gazına rağmen birbirlerine sopayla vurmayı ve kaldırım taşlarıyla saldırmayı sürdürdü.

O onlar cep telefonu kameralarına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK

2020-09-18 12:21:57



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