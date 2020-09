Alanya’da 'yatakla' uçtu, gökyüzünde uyudu

Antalya’nın Alanya ilçesinde paraşüt pilotu Hasan Kaval bir ilke imza atarak, yüzlerce metre yüksekte adrenalin dolu anlar yaşadı. Paraşütüne bağladığı yatakla 800 metre yükseklikte bulunan Yassı Tepe mevkiinde uçuş yapan Kaval, gökyüzünde süzülürken uykuya daldı.

Alanya’nın Tepe Mahallesi’ndeki Yassı Tepe mevkiinde yamaç paraşütü yapmak isteyen yerli ve yabancı binlerce turist, her yıl adrenalin yaşıyor. Bölgedeki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Alanya’nın manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor. Adrenalin tutkunu tatilciler, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 800 metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar yaşıyor. Bu kez de bölgede uzun yıllardır uçuş yapan paraşüt pilotu Ergün Ulu ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) farklı bir projeye imza attı.



Alanya’da bir ilk

Muğla’nın Fethiye ilçesinde paraşüt pilotluğu yapan Hasan Kaval, ilk kez yapacağı yatakla uçuş projesini Ulu ve ALTAV’ın girişimleri sonucu Alanya’da gerçekleştirdi. Hasan Kaval daha önce Fethiye’de koltuk ve televizyonla uçarak binlerce metre yükseklikte televizyon seyretmişti. Bu kez Kaval, Alanya’da 800 metre yükseklik çok rahat bir uçuş gerçekleştirdi. Yatakla gökyüzünde süzülen Kaval, uykuya daldı. Dakikalarca havada kalan Kaval, sahile iniş yaptığında çalar saatin çalmasıyla uykudan uyandı.



Kaval: “Yamaç paraşütü aslında güvenli bir spor”

Daha önce birçok farklı proje gerçekleştirdiğini ve bu projelerle yamaç paraşütünün tehlikeli bir spor olmadığını anlatmaya çalıştığını aktaran Kaval, “Ölüdeniz’de yaptığım birkaç projem vardı. Daha sonra Alanya’da yapmak istedim çünkü 10 yıl önce burada uçmuştum. Tekrar bir projem olsun ve Alanya’da olsun istedim. Turizme biraz katkım olduysa ne mutlu bana. Yamaç paraşütü tehlikeli bir spor değil. Bunu tehlikeli yapan insanlar. Bilinçsiz, tecrübesiz uçuşlar, yetersiz pilotaj ve eğitim. Yamaç paraşütünün güvenli bir spor olduğunu burada kanıtlamaya çalışıyorum. Yaptığım projede aslında başlığım bu. Yamaç paraşütü aslında güvenli bir spor. Ayrıca da turizme katkı ve yeni şeyler yapmak. Çünkü dünyada sürekli yeni şeyler yapılıyor, biz neden yapmayalım” dedi.



“Alanya’nın atmosferi çok güzeldi”

Havadan Alanya’nın atmosferini de değerlendiren Kaval, “Alanya’nın atmosferi çok güzeldi. 10 yıl aradan sonra burada uçtum, biraz heyecanlıydım ama uçuşlar aslında benim için çok heyecan oluşturmuyor. Çünkü orası benim gökyüzüm, benim evim gibi hissediyorum ve evinizdeki rahatlığı gökyüzüne taşıyorum” diye konuştu.

Uçuş sonrası Kaval’a Alanya’daki projesi için bir teşekkür plaketi veren ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Güneş, ilginç ve Alanya’nın tanıtımı için önemli projeleri her zaman desteklediklerini dile getirerek şunları söyledi:

“Alanya Turizm Tanıtma Vakfı olarak doğru ve güzel projelerin her daim yanındayız. Bu proje bize Ulusky sahibi Ergün bey tarafından geldi. Doğal olarak hemen içine girdik. Hasan beyi zaten takip ediyorduk. Özellikle en son koltukla uçuşu dünyada çok ses getirdi, milyonlara ulaştı. Alanya’da da böyle bir proje, hem turizm hem bölgemiz açısından çok ses getirecekti. Bugün de yatakla uçtu, buna şahit olduk. Kendisi indiğinde çok keyifliydi, biz de keyifle izledik."

