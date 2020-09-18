Konyaaltı Belediyesi’nin üçüncü kreşi 21 Eylül’de hizmete açılıyor

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediyenin 3’üncü kreşinin Toros Mahallesi’nde, 21 Eylül Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Konyaaltı Belediyesi’nin Uncalı ve Gürsu’dan sonra 3’üncü Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi, Toros Mahallesi’nde açılıyor. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Toros Mahallesi’nde 21 Eylül Pazartesi günü hizmete girecek Toros Kreşi ve Gündüz Bakımevi’nde açılış öncesi incelemelerde bulundu. Başkan Esen, sınıfları tek tek gezerek, hazırlıklar hakkında bilgi aldı. Yeni kreş pandemi koşullarına göre düzenlendi. Öğrenciler için sınıflar sosyal mesafeye uygun olarak hazırlandı.

Yeni kreşler açılacak

Başkan Semih Esen, Toros Mahallesi’nde vatandaşlardan belediyenin kreş açması yönünde yoğun talep aldıklarını söyledi. Kreşlerin, ilkokul eğitimi öncesi çok önemli olduğuna dikkat çeken Esen, “Kreşimiz 100 öğrenci kapasiteli, ancak pandemi koşulları nedeniyle 53 öğrencimizle eğitime başlayacağız. 21 Eylül Pazartesi günü itibarıyla kreşimizin kapılarını eğitime açacağız. Vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza hayırlı olsun. Çocuklarımız iyi bir eğitim alarak, güzel vakit geçirerek buradan ilkokula gidecekler. Konyaaltı’mıza kreşler açmaya devam edeceğiz” dedi.

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