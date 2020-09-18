Oruç Reis, ikmale devam ediyor



İbrahim LALELİ/ ANTALYA, (DHA)DOĞU Akdeniz'deki sismik arama faaliyetlerinin ardından geçen pazar günü bakım ve ikmal için Antalya Körfezi açıklarına gelen Oruç Reis sismik araştırma gemisi, dört gün önce demirlediği Antalya Limanı'nda ikmal yapmaya devam ediyor.

10 Ağustos'ta başlattığı araştırma faaliyetleri kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik veri toplayan gemi, her ay düzenli olarak yapılan bakımlar ve ikmal için mürettebatıyla birlikte Antalya Limanı'na yanaştı. Burada bakıma alınan Oruç Reis, limanı yukarıdan gören Tünektepe'den görüntülendi.

Yük gemileri arasında demirli bulunan Oruç Reis'in, ikmalin ardından demir alarak Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2020-09-18 13:03:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.