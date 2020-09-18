Oruç Reis, ikmale devam ediyor

İbrahim LALELİ/ ANTALYA, (DHA)DOĞU Akdeniz'deki sismik arama faaliyetlerinin ardından geçen pazar günü bakım ve ikmal için Antalya Körfezi açıklarına gelen Oruç Reis sismik araştırma gemisi, dört gün önce demirlediği Antalya Limanı'nda ikmal yapmaya devam ediyor.
10 Ağustos'ta başlattığı araştırma faaliyetleri kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik veri toplayan gemi, her ay düzenli olarak yapılan bakımlar ve ikmal için mürettebatıyla birlikte Antalya Limanı'na yanaştı. Burada bakıma alınan Oruç Reis, limanı yukarıdan gören Tünektepe'den görüntülendi.
Yük gemileri arasında demirli bulunan Oruç Reis'in, ikmalin ardından demir alarak Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2020-09-18 13:03:53
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