Büyükşehir’den panoramik asansörlere kapsamlı bakım

Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Beach Park’ta yer alan iki panoramik asansörde ağır bakım ve revizyon çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahil Projesi kapsamında yapılan ancak proje hataları nedeniyle sık sık arızalanan iki asansörde kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı. Fen İşleri Dairesi Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü tarafından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yayınladığı güncel yönetmeliğe uygun ve güvenli hale getiriliyor.

Ağır bakım ve revizyon çalışmaları kapsamında 15 ve 40 metrelik seyir mesafeli panoramik asansörlerde; kabin içi revizyon işlemi, fren sistemlerinin değişmesi, mevcut motorun ağır kullanıma uygun olmadığı için yeni 16kW gücünde yeni motorla değişmesi, kabin ve motor uyumlu yeni halatın değişmesi, güneşe ve sıcağa maruz kalmasından dolayı arıza veren kumanda panosunun yerinin değiştirilerek, yangın merdiveni kısmına alınması ve 24 metrelik kabin rayının değişmesi işlemleri gerçekleştirilecek.

1 ay sürecek

Yaklaşık bir ay sürmesi planlanan çalışmalar kapsamında asansörler hizmet veremeyecek.

Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları tamamlanmasının ardından asansörler yeniden güvenli bir şekilde faaliyete geçecek.

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