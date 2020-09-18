Antalya'da fiber botlarda 30 kaçak göçmen yakalandı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)ANTALYA'da Gazipaşa açıklarında, 2 fiber şişme botla denize açılan 4'ü kadın 30 Suriyeli Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Botlardan birini kullandığı iddia edilen Türk vatandaşı 1 kişi yakalandı.
Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, dün saat 23.00 sıralarında Gazipaşa Selinus açıklarında kaçak yollardan fiber şişme botla insan kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Gazipaşa sahilinden yaklaşık 400 metre açıkta Hasancan-1 ve Mimi adlı fiber şişme botlardaki, 4'ü kadın 30 Suriyeli kaçak ile botlardan birini kullandığı iddia edilen Türk vatandaşı 1 kişi gözaltına alındı. Kıyıya çıkarılan 31 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 30 kaçak, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecek.
DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT
2020-09-18 13:30:30
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