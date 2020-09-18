Elektrikli bisikletin çarptığı eşinin hakkını santim santim savundu Kaza yerine gelen kadın rapor tutan polise olayı anlattı, sürücünün özrü de kadını sakinleştiremedi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki elektrikli bisiklet, yoldan kaldırıma çıkmakta olan yayaya çarparak yaralanmasına neden oldu. Kazayı duyarak olay yerine gelen yayanın eşi, kocasının ayağından ameliyatlı olduğunu belirterek, kaldırımı kullanan elektrikli bisiklet sürücüsüyle tartıştı.

Kaza, Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Yapay Şelale istikametinden Manavgat Adliyesi istikametine seyir halindeki Faruk Erkul’un kullandığı elektrikli bisiklet, yoldan kaldırıma çıkmakta olan Ali Cin isimli vatandaşa çarptı. Kazada yaralanan Ali Cin, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Eşi yaralanan kadın güçlükle sakinleştirildi

Eşinin kazada yaralandığını duyarak olay yerine gelen kadın, elektrikli bisiklet sürücüsüne tepki gösterdi. Kaza sonrası olay yerine maskesiz gelen kadın, gazetecilerin çekim yaptığını görünce maskesini takıp tartışmaya devam etti. Kadın, elektrikli bisiklet sürücüsünün sürekli özür dilemesi üzerine, “Benim eşim ayağından ameliyat oldu. Platin takıldı. Şimdi aynı yerden kaza geçirdi. Senin kaldırımda elektrikli bisiklet sürmen yasak. Sen bunu nasıl yaparsın” diyerek tepki gösterdi. Trafik ekipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirilen kadın, kazanın oluş şekliyle ilgili sık sık polise bilgi verip motosiklet sürücüsünün hatalı olduğunu anlatmaya çalıştı.

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