Alanya’da maske denetimi Maske takmayan vatandaşlar tek tek uyarıldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde açık alanda maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından polis ve jandarma ekipleri denetim yaptı. Ekipler maske takmayan vatandaşları tek tek durdurarak uyardı.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda Antalya Valiliği tarafından alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından Alanya’da denetimler devam ediyor. Denetimler kapsamında Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer’in koordinesinde Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı ile Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, ilçenin en kalabalık mahallesi olan Mahmutlar Mahallesi’nde maske kontrolü yaptı. Yapılan denetimlerde birçoğunun maske taktığı görülürken, takmayan vatandaşlara ise maske verilerek tek tek uyarıldı.



“Bütün vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyorum”

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, denetimlerin aralıksız sürdüğünü söyledi. Ürkmezer, “Sağ olsun vatandaşlarımız genellikle buna uyuyor. Ancak uymayan da oluyor onlara da emniyet bölgesinde emniyet personelimiz, jandarma bölgesinde jandarma personelimiz vasıtasıyla cezalarını kesiyoruz. Yine bundan sonra da hem işletmelerde hem de sokaktaki vatandaşlarımıza yönelik maske, mesafe ve temizlik denetimlerimiz devam edecek. Emniyet, jandarma ve gerekli yerde zabıta personelimizden oluşturduğumuz denetleme ekipleriyle bunların hepsinin denetimini yapıp gereken uygulamayı yapmaktan bundan sonra çekinmeyeceğiz. Kurallara uyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra bütün vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.