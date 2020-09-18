Finike'de 5 bin yavru levrek denize bırakıldı



Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Finike ilçesinde, balık sayısını ve çeşitliliğini artırmak amacıyla denize 5 bin levrek yavrusu bırakıldı.

'Geleceğimiz için kaynaklarımızı balıklandırıyoruz' projesi kapsamında Finike Balıkçılar Barınağı'nda düzenlenen programa, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan, AK Parti Finike İlçe Başkanı Osman Aladağ, Tarım ve Orman Müdürlüğü Demre ve Finike'den su ürünleri mühendisleri katıldı.

Programda, enstitüden özel bir tankerle Finike Balıkçılar Barınağı'na getirilen 5 bin yavru levrek, önce özel ilaçlı tanklara alındı. Bir süre burada dinlendirilen yavru balıklar, tekrar kovalara alınarak denize bırakıldı. Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan, "Bu balıklar, doğada bıraktıkları yumurtaların tamamını yavru haline getiremiyor. Biz enstitü şartlarında bunların büyük kısmını yavru balık haline getirip, kaynaklarımızı balıklandırmak, doğamızı, çevremizi desteklemek adına denizlerimize bırakıyoruz. Balıkçılarımızdan, avcılarımızdan ricamız, çok küçük balıkları yakalamayarak her bir balığa bir kere üreme şansı vermeleri" dedi.

BALIKÇILIĞI GELİŞTİRMEYE DEVAM

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, balıkçılığı geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, "Hedefimiz, balık popülasyonunu artırmak. Balıkçılık gelişsin, kişi başına tüketim artsın istiyoruz. Antalya merkez ve Demre ilçelerimizde Akdeniz Su Ürünleri, Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitümüz bu amaçla çalışmalar yapıyor. Bugün de enstitümüz aracılığıyla Finike'den 5 bin levrek yavrusunu denizlere bıraktık" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Finike Suat SÖĞÜT

2020-09-18 14:44:57



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