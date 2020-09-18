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Toplu ulaşımdaki bisiklet taşıma aparatları, Büyükşehire ödül kazandırdı Antalya Büyükşehir Belediyesi,toplu taşıma araçlarında kullanılan bisiklet taşıma aparatıyla ‘Belediyeler İçin Bisikletli Ulaşım Fikir ve Proje Uygulama Yarışmasında’ ödül aldı

İHA

Toplu ulaşımdaki bisiklet taşıma aparatları, Büyükşehire ödül kazandırdı Antalya Büyükşehir Belediyesi,toplu taşıma araçlarında kullanılan bisiklet taşıma aparatıyla ‘Belediyeler İçin Bisikletli Ulaşım Fikir ve Proje Uygulama Yarışmasında’ ödül aldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliğinin ulusal koordinatörlüğünü üstlendiği Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında ‘ Belediyeler İçin Bisikletli Ulaşım Fikir ve Proje Uygulama Yarışmasında’ toplu taşıma araçlarında kullanılan bisiklet taşıma aparatıyla ödül kazandı. 538 proje içinden ilk 10’a giren Antalya Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 250 Bin TL hibe ödülün de sahibi oldu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından Antalya’da şehir içi ulaşımda kullanılan 25 otobüse toplu ulaşıma entegre olması ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla takılan bisiklet taşıma aparatları projesi ile ödül kazandı.
Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) 2018 yılından bu yana ulusal koordinatörlüğünü üstlendiği Avrupa Hareketlilik Haftası’na katılımının artırılması, çevre dostu ulaşım yöntemlerinin teşvik edilmesi ve yaşanabilir çevre oluşturulmasına katkı sunulması amacıyla düzenlediği “Belediyeler İçin Bisikletli Ulaşım Fikir ve Proje Uygulama Yarışması Ödülü Töreni” 17 Eylül’de gerçekleştirildi. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut, TBB Başkanı Fatma Şahin ve belediye temsilcileri katıldı.
250 bin TL'lik hibe ödül
TBB’nin Belediyeler İçin Bisikletli Ulaşım Fikir ve Proje Uygulama Yarışması’na ‘Toplu Taşımada Bisikletin Entegrasyonu Projesi’ ile katılan Antalya Büyükşehir Belediyesi, 538 proje arasından ilk 10’a girdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Kart Mobil uygulamasına da entegre edilen bisiklet kullanıcılarının rahatlıkla bisiklet, otobüs ve raylı sistem arasında geçiş yapmalarını sağlayan proje ile 250 Bin TL hibe ödül kazandı. Ankara’da gerçekleşen ödül törenine katılan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Nurettin Tonguç plaketini Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe’nin elinden aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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