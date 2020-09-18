Otomobilin çarptığı 7 yaşındaki Ömer, hayatını kaybetti (2)

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KAZA SONRASI ORTAYA ÇIKAN DRAM

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde cuma namazına gitmek için evden çıkan 7 yaşındaki Ömer Sevban Ergin'e otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan Dilek A.'nın, yıllar önce benzer bir acı yaşadığı belirlendi. Kaza sonrası sinir krizi geçiren Dilek A.'nın, 2 yaşındaki çocuğunu trafik kazasında kaybettiği ortaya çıktı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Döşemealtı Veli KÖKEN

2020-09-18 15:08:03



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