Koronayı yenen Başkan Yücel: O süreci yaşayan bilir



Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA, (DHA)ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, koronavirüs tedavisi sonrası sağlığına kavuştu. Yaşadığı zorlu süreci anlatan Başkan Yücel, "4 günü yoğun bakım, 8'i odada, 12 gün yalnız kaldım. 10 gün oksijen desteği aldım hastanede ama o süreci yaşayan bilir" dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e halsizlik ve solunum yetmezliği şikayetiyle gittiği hastanede 18 Ağustos'ta koronavirüs teşhisi kondu. 2 haftalık tedavinin ardından evinde izole olarak bir süre daha dinlenen Başkan Yücel, sağlığına tamamen kavuşarak tekrar görevi başına döndü. Yaşadığı zorlu süreci gazetecilere anlatan Başkan Yücel, ''Allah kimseye yaşatmasın, yaşayan bilir'' dedi.

'BAŞINIZA GELİNCE ANLIYORSUNUZ'

Ateş, öksürük gibi belirtilerin hiç olmadığını, yalnızca nefes almakta zorluk yaşadığını anlatan Yücel, ''Bu süreç sadece bizim bölgemizi değil, ülkemizi ve tüm dünyayı ilgilendiren bir salgın dönemi. Bu hastalığın, yakınlarınız veya kendi başınıza gelmeden ne kadar ciddi olduğunu anlamıyorsunuz. Özellikle başınıza gelince anlıyorsunuz. Bu hastalık mevki, makam aramıyor. Zengin, fakir, genç, yaşlı aramıyor. Gelince herkese geliyor. Bunun farkında olmak adına ben de bu süreci en sıkıntılı geçirenlerden oldum" diye konuştu.

'4 GÜNÜ YOĞUN BAKIM, 8'İ ODADA 12 GÜN YALNIZ KALDIM'

İlk başlarda vücudunda bir şeyler hissettiğini ama normal grip sandığını söyleyen Başkan Yücel, ''Ama öyle değilmiş. Bu yaşa gelene kadar bir kere menüsküs ameliyatı için hastaneye giden ben, 4 günü yoğun bakım, 8'i odada 12 gün yalnız kaldım. Bu süreçte yaşadığınız solumum sıkıntısı, psikolojik veya hayata bakış açısı, hayatın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha görmemi sağladı. Bugün bir etkinliğin acılı bir ortama dönmemesi için bunu yaşayan biri olarak maske kullanımını, sosyal mesafeyi ve hijyeni tamamen uygulayalım. Bu acıyı en iyi yaşayanlardan birisiyim ve Allah kimseye yaşatmasın" diye konuştu.

'BANA VERİLEN DESTEKLERİ HEP HİSSETTİM'

Hastalığın halsizlikle başladığını anlatan Başkan Yücel, şunları söyledi:

"Sonra solunum güçlüğü yaşamaya başladım. Evde karantinadayken hastaneye geçtim, 10 gün oksijen desteği aldım hastanede ama o süreci yaşayan bilir. Ateş ve öksürük yoktu. Sadece halsizlik ve solunum yetmezliği belirtileri vardı. İlk kez böyle bir şey geldi ama karamsarlığa da kapılmadım. Sosyal medyadan yazılı ve görsel medyaya, Alanya halkından akrabalarıma kadar destekleri hep hissettim."

'BEN YAŞADIM ALLAH, KİMSEYE YAŞATMASIN'

Koronavirüse yakalanan ve tedavi edilerek sağlığına kavuşan herkesin antikor bağışı yapması gerektiğini hatırlatan Başkan Yücel, zorlu geçen tedavi sürecinde 8 kilo verdiğini anlattı. Başkan Yücel ''İnsanlara faydalı olmak üzere hastalığı geçirenlerin antikor bağışı yapmasını istiyorum. Ben de 28 günlük süreç bitince gidip kan bağışı yapacağım. Hastaneye gittiğim gün ile çıktığım gün arasında 8 kiloluk kayıp vardı. Çıktıktan sonra 6-7 kilo aldım, biraz da olsa sağlığımıza kavuştuk ama ciğerlerimizdeki etkinin kalmaması için doktor kontrolünde sabah yürüyüşlerimizi, hijyen kurallarını ve sosyal mesafeyi uygulayarak yapıyoruz. Etkinliklerden kaçınarak işimizin başındayız. Son olarak şunu söylemek istiyorum; ben yaşadım Allah, kimseye yaşatmasın" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK

2020-09-18 15:10:01



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