Babanın ‘Cuma namazı' yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu Babasıyla birlikte cuma namazına giderken kazada hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun cenazesi alındı Cenazeyi almaya gelen babanın, başını duvara dayayarak oğlunun cenazesinin alınmasını izleyişi yürekleri burktu

Antalya’da babasıyla birlikte Cuma namazı kılmak için camiye giderken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun cenazesi, adli tıp kurumu morgundan alındı. Cenazeyi almaya gelen babanın başını duvara yaslayarak oğluna son kez bakması ise yürekleri burktu.

Kaza, Döşemealtı ilçesi Habibler Caddesi’nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babası Abdurrahman Ergin ile birlikte Cuma namazına gitmek için cadde üzerindeki evlerinden çıkan 7 yaşındaki Ömer Sevban Ergin’e, babası arabayı çalıştıracağı sırada caddenden geçen Dilek A. yönetimindeki 07 DBD 23 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan küçük Ömer, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Küçük Ömer burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Kaza sonrası sinir krizi geçiren otomobil sürücüsü Dilek A. ise sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası polis merkezine götürüldü.



“Başını duvara yaslayıp izledi”

Antalya Adli Tıp Morguna kaldırılan Ömer Sevban Ergin’in cenazesini almaya baba Abdurrahman Ergin ve yakınları geldi. Yakınlarının yardımıyla ayakta durabilen baba, oğlunun cenazesini alınışını, başını morg binasının duvarına dayayarak izledi. Çocuğun cenazesinin Döşemealtı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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