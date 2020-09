Almanya'dan tatile geldiği prefabrik evini yerinde bulamadı, şikayetçi oldu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ALMANYA'da yaşayan Nurettin Körük (55), her yıl tatil için geldiği Antalya´nın Manavgat ilçesindeki prefabrik evini yerinde bulamayınca jandarmaya şikayetçi oldu. Körük, evinin içindeki eşyalar ile çalındığını söylerken, jandarma geride kalan su basmanında inceleme yaptı.

Almanya´da yaşayan Nurettin Körük, 2007 yılında Manavgat´ın Taşkesiği Mahallesi Küçükbük mevkisi Karpuzçay kenarında aldığı 7 dönüm araziye, 2008 yılında çelik konstrüksiyondan prefabrik ev yaptırdı. Her yıl tatil için Manavgat´taki evine gelen Körük, bu yıl ise evinin yerinde olmadığını gördü. Körük, evinin yerinden sökülerek, içindeki eşyalarla birlikte çalındığı iddiasıyla jandarmaya şikayetçi oldu. Adrese gelen jandarma ekipleri, prefabrik evden geride kalan su basmanında incelemede bulundu.

Nurettin Körük, 2007 yılında 7 dönüm tarla satın aldığını, arkadaşı Fatih Samur'un da tarlanın yanındaki 3 dönüm araziyi aldığını söyledi. Arkadaşıyla birlikte prefabrik ev yaptırdıklarını anlatan Körük, "Ben kendi arazime 150 metrekare çelik konstrüksiyon hazır ev yaptırdım. Fatih arkadaşım da kendi arazisi üzerine aynı şekilde ev yaptırdı. Her yıl tatile geldiğimde evde 15 gün kalıyordum. En son geçen sene eylül ayında gelmiştim. Bu yıl tatile geldiğimde evimin yerinde olmadığını gördüm. Çok şaşırdım. Evimin sadece temeli kalmış, içindeki tüm eşyaları da çalmışlar. Köyde yaşayan bir arkadaşa sorduk, nisan ayında karpuz ekerken evin olmadığını söyledi. Fatih arkadaşımın evinin de kapı ve pencereleri ile eşyaları çalınmış. İkimiz de şikayetçiyiz" diye konuştu.

Körük, son yıllarda evinden bazı çiftlik malzemelerinin çalındığını da kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2020-09-18 17:56:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.