Akrabalarının öldürdüğü gencin cenazesi morgdan alındı (2)

AMCA TUTUKLANDI
Antalya´nın Gazipaşa ilçesinde, husumet nedeniyle çıkan kavgada Recep Çiviler'in öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan amcası Halis Çiviler tutuklanırken, M.Ç., S.Ç. ve A.T. serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Gazipaşa Semih ERSÖZLER
2020-09-18 18:08:49
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