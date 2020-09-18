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Akrabalarının öldürdüğü gencin cenazesi morgdan alındı (2)

DHA

Akrabalarının öldürdüğü gencin cenazesi morgdan alındı (2)


AMCA TUTUKLANDI
Antalya´nın Gazipaşa ilçesinde, husumet nedeniyle çıkan kavgada Recep Çiviler'in öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan amcası Halis Çiviler tutuklanırken, M.Ç., S.Ç. ve A.T. serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Gazipaşa Semih ERSÖZLER
2020-09-18 18:08:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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