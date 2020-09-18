Ramazan SARIKAYALI/ KUMLUCA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan'da orman yangını çıktı. Yangına, çok sayıda ekiple havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kumluca'nın Adrasan Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında orman yangını başladı. Yangına Kumluca, Finike ve Kemer orman işletme müdürlüklerine bağlı arazöz, yangın işçileri, iş makineleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ayrıca 2 yangın söndürme helikopteri de söndürme çalışmalarına katılıyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için ekipler yoğun çalışma yürütüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI
2020-09-18 18:56:30
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