FETÖ kaçakları hücre evinde yakalandı Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Antalya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 2’si hücre evinde olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından kullanılan Kripto Haberleşme Programı Bylock kullanıcısı olan ve Bayburt Ağır Ceza Mahkemesince “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan hakkında aranma kaydı bulunan İ.D. ile Bayburt Sulh Ceza Hakimliğince “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan hakkında aranma kaydı bulunan Z.D. Alanya ve Kepez ilçelerinde bulunan iki farklı hücre evinde yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 1 adet sahte kimlik ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler haklarında yapılan işlemlerin ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edilecek.
Yine Antalya kent merkezindeki 3 farklı adreste 15 Eylül günü gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Cumhuriyet Savcılığınca hakkında yapılan işlemlerin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden biri hakkında ev hapis cezası verilirken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.