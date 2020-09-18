Boğulma tehlikesi geçiren Rus turist, 5 gün sonra öldü



Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren Rus turist Andrea Tiazhelnikov (59), tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Alanya´nın Okurcalar Mahallesi´ndeki bir otele tatil için gelen Rus Andrea Tiazhelnikov, pazar günü serinlemek için denize girdi. Denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren Rus turisti fark eden vatandaşlar Tiazhelnikov'u kıyıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Tiazhelnikov, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alanya´da özel bir hastaneye götürüldü.

Burada tedaviye alınan Rust turist, bugün saat 19.00 sıralarında doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK

2020-09-18 22:27:32



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