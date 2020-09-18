Fraport TAV Antalyaspor kafilesinin İstanbul'a hareket etmek üzere geldiği Antalya Havalimanı'ndan görüntüleri DHA olarak CANLI yayınlamayı planlamaktayız.DHA-Spor Türkiye-Antalya
2020-09-18 22:55:32
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