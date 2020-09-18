

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) Süper Lig'in 2'nci haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor'da tüm koronavirüs test sonuçlarının negatife döndüğü belirtildi. Akdeniz ekibinin İstanbul'a tam kadro geleceği öğrenildi.

Kırmızı-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada, 1 futbolcu ile 1 personelin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtilirken, bu test sonucunun Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait olduğu ancak Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'nden gelen raporda ise söz konusu oyuncu ile kulüp çalışanının sonucunun negatif çıktığı kaydedildi. Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'nin test sonuçları baz alınarak tüm test sonuçlarının negatif çıktığı bilgisi Türkiye Futbol Federasyonu'na da bildirildi.DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2020-09-18 23:07:34



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