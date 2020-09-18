Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş maçı için yola çıktı

Adem AKALAN Tolga YILDIRIM Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA (DHA) Fraport TAV Antalyaspor'da tüm koronavirüs test sonuçlarının negatife dönmesi sonrasında Akdeniz ekibi tam kadro olarak İstanbul'a hareket etti.
Saat 23.30'da Antalya Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla İstanbul'a hareket eden Antalyaspor kafilesi, tam kadro olarak uçaktaki yerini aldı.
Antalya Havalimanı'nda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) kısa bir açıklama yapan Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Söyleyecek çok bir şey yok, enteresan saatler geçirdik ama şu an iyiyiz, bir sıkıntı yok. Teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
Akdeniz ekibi Süper Lig 2'nci hafta mücadelesinde yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Takımın havalimanından görüntüleri
Tamer Tuna'nın açıklaması
Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN Tolga YILDIRIM Mehmet KILIÇASLAN
2020-09-18 23:34:06
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