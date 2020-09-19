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Demre'de 6 bin 214 caretta caretta yavrusu denizle buluşturuldu

DHA

Demre'de 6 bin 214 caretta caretta yavrusu denizle buluşturuldu


Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Demre ilçesinde bu sezon 6 bin 214 caretta caretta yavrusu, Akdeniz'in mavi sularıyla buluştu.
Demre'de bu yıl ilk kez Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deniz Kaplumbağası Uygulama ve Araştırma Merkezi ile merkezi Antalya'da bulunan Lykia İzcilik ve Doğa Sporları Derneği iş birliğinde yürütülen caretta caretta kaplumbağaları izleme ve koruma çalışması tamamlandı. Demre Kaymakamlığı ve Demre Belediyesi'nin destekleriyle yürütülen çalışmanın sona ermesi dolayısıyla tören düzenlendi.
Demre'nin Çayağzı Limanı'nda düzenlenen törene Kaymakam Onur Şatıroğlu, Demre Belediye Başkan Vekili Muhammet Tural, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Mahmut Temel, Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan, Likya Uygarlıkları Müzesi Müdürü Nilüfer Sezgin ile projenin yürütücülerinden Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Aytaç Altın, Lykia İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Osman Pişirici, Demre Yatçılar Derneği Başkanı Hayrettin Özkan, projede gönüllü görev alan yerli ve yabancı öğrenciler katıldı.
Projenin yürütücülerinden 18 Mart Çanakkale Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Aytaç Altın, "Demre'de ilk kez caretta caretta kaplumbağalarını izleme ve koruma çalışması gerçekleştirildi. İlk kez yapılmasına ve pandemi koşullarına rağmen başarılı bir çalışma oldu. Demre'deki alanlar, caretta carettaların Türkiye'deki 21, Antalya'daki 9 üreme alanından biri. Yaklaşık 10 kilometrelik bir sahil şeridini kaplıyor. Bu yıl 366 anaç caretta caretta denizden sahile çıkış yaptı. Bunlardan 114'ü yuvalama yaptı, yumurta bıraktı. Beymelek Dalyanı sahilinde 49 yuva, Taşdibi Plajı'nda 25 yuva, Sülüklü Plajı'nda 40 yuva tespit ettik. 95 yuvadan çıkış olduğunu belirledik. Bu yuvalardan 6 bin 214 caretta caretta yavrusunu sağlıklı biçimde Akdeniz'in mavi suları ile buluşturduk. Yuvalardan 18'i sokak köpekleri tarafından tahrip edildi. Gelecek yıl tespit edilen her yuvayı tel kafesle koruma altına alacağız. Çalışmalarımızda Makedonya, Bosna-Hersek ve İtalya'dan 10 yabancı gönüllü öğrencimiz de görev aldı. Bu yıl ilk kez yapılan çalışmalarda bazı sorunlar yaşadık. Yumurtlama bandına araç girişi oluyor. Geceleri bazı bölgelerde yoğun ışık var. Sokak köpekleri önemli sorun. Gelecek yıl alacağımız tedbirlerle bunları aşacağız" dedi.
Kaymakam Onur Şatıroğlu da "Her başlangıç zordur. İlk kez yapılan caretta carettaları izleme ve koruma çalışmaları, pandemi koşullarına rağmen oldukça başarılı oldu. Gelecek yıl hangi tedbirleri alacağımızı burada gördük. Yapacağımız çalışmalarla, koyacağımız kurallarla bu proje gelecek yıl çok daha başarılı olacaktır. Bahsedilen eksikliklerin aşılması konusunda önümüzdeki dönemde gereken yapılacaktır. Bu projede görev alan herkesi kutluyorum" diye konuştu.
Çalışmaların yer aldığı video gösteriminin yapıldığı törende projede gönüllü görev alan yabancı öğrencilere teşekkür belgesi verildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR
2020-09-19 10:36:41

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