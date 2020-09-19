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Antalya Eylül ayında da hız kesmedi, Ağustos'u aratmadı Bugün 28 ülkeden 45 bin turistin gelmesi beklenen kente Eylül ayında gelen her 2 turistten biri Rus

İHA

Antalya Eylül ayında da hız kesmedi, Ağustos'u aratmadı Bugün 28 ülkeden 45 bin turistin gelmesi beklenen kente Eylül ayında gelen her 2 turistten biri Rus

Tüm dünyada turizm hareketi hemen hemen dururken, 1 Ocak tarihinden bu yana 1,5 milyondan fazla turisti ağırlayan Antalya'da turizm hareketi hız kesmiyor. Kente bugün 28 ülkeden 45 bin turistin gelmesi bekleniyor.
Antalya'ya Eylül ayı içinde toplam 600 bin yabancı turist geldi. 118 Eylül tarihleri arasında gelen 600 bin turistin 320 bin 973'ü Rus oldu. Rusya'yı 96 bin 373 turistle Ukrayna, 53 bin 535 turistle İngiltere, 51 bin 789 turistle Almanya, 15 bin 869 turistle Romanya, 14 bin 782 turistle Polonya ve 12 bin 499 turistle Kazakistan takip etti. Belarus, Moldova, İsviçre, Sırbistan, Makedonya, Kosova, Hollanda, Avusturya, Bosna, Arnavutluk, İsrail, Fransa, İsveç, Bulgaristan, Danimarka, Norveç, Kırgızistan, Katar, Ürdün, Özbekistan da Antalya'ya turist gönderen ülkeler arasında yer aldı. Gelen turistlerin yüzde 85'i de Rus, Alman, İngiliz ve Ukraynalı turistlerden oluşuyor. Diğer yandan Eylül ayında dün itibarıyla İngiliz turistlerin ilk kez Alman turistleri geride bıraktığı gözlendi.

Bugün 45 bin turistin gelmesi bekleniyor
Antalya'ya bugün 28 ülkeden 204 uçakla toplam 45 bin 674 turistin gelmesi bekleniyor. Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz'un paylaştığı verilere göre bugün gelecek turistler arasında Rusya yine başı çekiyor. Rusya'dan bir günde 67 uçakla 19 bin 582 turistin gelmesi beklenirken, Ukrayna'dan 31 uçakla 6 bin 532, İngiltere'den 25 uçakla 4 bin 744, Almanya'dan 23 uçakla 4 bin 275 ve Polonya'dan 19 uçakla 3 bin 546 turist geliyor. Toplamda ise bir günde 204 uçakla 45 bin 674 turistin gelmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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