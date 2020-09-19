ATSO Başkanı Çetin: " Pandemi en çok turizmi etkiledi, şehirlere ve sektörlere özel destekler sağlanmalı"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ATSO Başkanı Çetin: " Pandemi en çok turizmi etkiledi, şehirlere ve sektörlere özel destekler sağlanmalı"

İHA

ATSO Başkanı Çetin: " Pandemi en çok turizmi etkiledi, şehirlere ve sektörlere özel destekler sağlanmalı"

Türkiye’nin en önemli turizm merkezinin Antalya olduğunu ve pandemiden en çok etkilenen sektörün de turizm olduğunu ifade eden Başkan Davut Çetin, verilen desteklerin sektörlere ve il bazında özel olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Pandemi döneminde özellikle turizm acentelerinin büyük zorluklar yaşadığını ifade eden Başkan Davut Çetin, “Bu süreçte ilk günden itibaren hava yolu taşımacılığı yapan firmalara ve seyahat acentelerine özel destekler sağlanması gerektiğini ifade ediyoruz. Geldiğimiz süreçte de özellikle turizm sektörü için seyahat acentelerimizin ayakta kalması için destekler verilmeli." dedi.
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ve heyeti, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nı (ATSO) ziyaret etti. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmede ATSO Başkan Yardımcısı Mustafa Atılgan da yer aldı.

Pandemi en çok turizmi etkiledi
Sektörel konuların ve işbirliği imkanlarının konuşulduğu görüşmede seyahat acentelerinin pandemi döneminde yaşadığı olumsuzluklar öne çıktı. Sektörün yaşadığı zorluklar hakkında yakından bilgisi olduğunu ifade eden ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, “Sektörün yaşadığı sıkıntıları pandeminin başladığı ilk günden bu yana dile getiriyoruz” dedi.

Şehirlere ve sektörlere özel destekler sağlanmalı
Pandemi döneminde özellikle turizm acentelerinin büyük zorluklar yaşadığını ifade eden Başkan Davut Çetin, “Bu süreçte ilk günden itibaren hava yolu taşımacılığı yapan firmalara ve seyahat acentelerine özel destekler sağlanması gerektiğini ifade ediyoruz. Geldiğimiz süreçte de özellikle turizm sektörü için seyahat acentelerimizin ayakta kalması için destekler verilmeli. Büyük ölçekli acentelerimizin yanı sıra KOBİ sayılacak seyahat acentelerimizin de verilecek düşük faizli kredi ya da hibeler ile desteklenmesi gerekmekte” şeklinde konuştu.
Verilecek desteklerin acentelerin getirdiği döviz ya da turist sayısına göre sağlanabileceğini de ifade eden Davut Çetin, “Antalya’da turizm zarar gördüğü zaman kentteki sektörlerin tamamını etkiliyor. Turizm sektöründe yaşanan bir olumsuzluk bütün sektörlere yansımakta. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci hep birlikte ayakta kalarak atlatacağız” dedi.

Şehirleri en iyi kentin dinamikleri tanıtır
Antalya’nın yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın da en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu da ifade eden Başkan Davut Çetin, bu sürecin ardından yapılacak tanıtım çalışmasıyla pandemi sonrasına Antalya’nın çok iyi hazırlanması gerektiğini vurguladı. Antalya’nın özel olarak bir tanıtıma ihtiyacı olduğunu belirten Başkan Davut Çetin, “Kültür ve Turizm Bakanlığımızın öncülüğünde kurulan ve çalışmalarını yürüten Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın tanıtım için sağlanan bütçesinden kentlere belirli bir pay ayrılmalı. Bu payı da kentlerin dinamiklerinden oluşan bir kurul şehirlerinin tanıtımı için kullanmalı. Bir şehrin en iyi tanıtımını o şehrin dinamikleri sağlayabilir” diye konuştu.

Zenginleşmek için değil hayatta kalmak için destek istiyoruz
Başkan Davut Çetin’in ardından söz alan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya da Antalya’nın Türkiye’de turizmin en önemli merkezi olduğunu ifade etti. Pandemi döneminde en büyük olumsuzlukları yaşayan sektörlerden birinin seyahat acenteleri olduğunu da ifade eden TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, “Seyahat acenteleri olarak gerçekten çok zor günlerden geçiyoruz. KOBİ sınıfındaki 10 bine yakın seyahat acentemizin ayakta kalmak için önemli desteklere ihtiyacı var. Sektördeki binlerce seyahat acentesine hibe desteği verilmeli. Belli bir süreyi ayakta kalarak atlatmaları için yapılacak hibe desteğinde çok büyük bir yarar olacaktır. Ayrıca bunların yanında istihdamı da koruyacak SGK desteklerinin sektör mensuplarına verilmesi gerekiyor. Bunlarla birlikte acentelerimizin teminat göstermeden krediye ulaşmalarının sağlanması konusunda desteklenmesini bekliyoruz. Seyahat acentelerine ve tur operatörlerine sektörel olarak bir pazarlama desteği sağlanmalı. Bizler bu talepleri zenginleşmek için değil hayatta kalmak için istiyoruz” dedi.

Acente zarar görürse tüm sektör olumsuz etkilenir
Seyahat acentelerinin turizm sektörü içerisindeki en önemli yapılardan biri olduğunu da vurgulayan Bağlıkaya, “Seyahat acenteleri olarak turizm adına üretilen ne varsa bu ürünlerin dağıtım ağıyız. Acentelerimiz ülkemizde yalnızca turistlerin bir yerden bir yere seyahat etmesini ya da yalnızca konaklamalarını sağlayan bir yapı değildir. Bu yüzden 2021 ve daha sonrasında turizm hem ülkemizin döviz getirisini sağlayıp hem de cari açığımızı kapatmak için önemli bir yapı taşı olacaksa seyahat acentelerimizin muhakkak korunması ve ayakta tutulması gerekiyor. Sektör için bugün seyahat acentelerinin zarar görmesi esnaftan, restorancıya, otelciden, müzelere kadar turizmden yararlanan her işletmeye zarar verecektir” şeklinde konuştu.

Acenteler için en önemli ayak tanıtım
Seyahat acentelerinin tanıtımla ilgili olarak da katkı paylarını ödediklerini belirten Başkan Firuz Bağlıkaya, “Ülkenin doğru tanıtılması acentelerin turistleri bir destinasyona çekmek için gereken en önemli ayaklardan biri. Bu konuda da tanıtım için ayrılan fondan destinasyonlara ayrılacak pay ile nokta atış çalışmalar yapılabilir. Tanıtımın tek bir yerden yapılması destinasyonların ihtiyaçlarını tam olarak karşılamayabilir. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın başkanlığında çalışan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı da bu fona aktarılan gelirden mutlaka yüzde 50’sini kentlere tanıtım için bırakmalıdır. Yerelden yapılacak tanıtımları desteklemelidir” dedi.
Pandemi sonrasında da turizmin iyi bir geri dönüş yapmasını beklediklerini ifade eden Başkan Bağlıkaya, “Hem 2021 hem de daha sonraki yıllarda turizm sektörünü daha yukarılara taşımak ve ülkemizin kalkınmasında önemli roller almak için ATSO ile işbirliği içerisinde çalışmaya her zaman hazırız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya Eylül ayında da hız kesmedi, Ağustos'u aratmadı Bugün 28 ülkeden 45 bin turistin gelmesi beklenen kente Eylül ayında gelen her 2 turistten biri Rus
YEREL HABERLER Antalya Eylül ayında da hız kesmedi, Ağustos'u ...
Demre'de 6 bin 214 caretta caretta yavrusu denizle buluşturuldu
YEREL HABERLER Demre'de 6 bin 214 caretta caretta yavrusu denizle ...
Adrasan'daki yangında 60 hektar ormanlık alan küle döndü
YEREL HABERLER Adrasan'daki yangında 60 hektar ormanlık alan küle ...
Sera naylonu çeken işçi elektrik akımına kapılarak can verdi Sera demirinde cansız halde asılı kalan işçi, saatler süren çalışma sonrası cenaze aracına alınabildi
YEREL HABERLER Sera naylonu çeken işçi elektrik akımına kapılarak ...
Keçiboynuzunun kilosu 10, pekmezi 50 liraya satılıyor
YEREL HABERLER Keçiboynuzunun kilosu 10, pekmezi 50 liraya satılıyor
Koronavirüs hastalarının yaşamı 30 santimetrelik hortumun ucunda
YEREL HABERLER Koronavirüs hastalarının yaşamı 30 santimetrelik ...
Denizlerin temizleyicisi pinaları öldüren virüs, kıyılarımıza geldi
YEREL HABERLER Denizlerin temizleyicisi pinaları öldüren virüs, ...
Ofis ortamından sıkılınca kaktüs üretimine başladı
YEREL HABERLER Ofis ortamından sıkılınca kaktüs üretimine başladı
Antalya'daki orman yangınının ilerlemesi durduruldu
YEREL HABERLER Antalya'daki orman yangınının ilerlemesi durduruldu
Adrasan'da orman yangını (2)
YEREL HABERLER Adrasan'da orman yangını (2)
30 düzensiz göçmeni Kıbrıs'a götürmeye çalışan insan taciri tutuklandı
YEREL HABERLER 30 düzensiz göçmeni Kıbrıs'a götürmeye çalışan insan ...
Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş maçı için yola çıktı (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş maçı için yola ...
Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş maçı için yola çıktı
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş maçı için yola ...
CANLI YAYIN DUYURUSU
YEREL HABERLER CANLI YAYIN DUYURUSU
flaş!
YEREL HABERLER flaş!
CANLI YAYIN DUYURUSU
YEREL HABERLER CANLI YAYIN DUYURUSU
Alanya'da turistlerin taşındığı minibüs devrildi: 6 yaralı
YEREL HABERLER Alanya'da turistlerin taşındığı minibüs devrildi: 6 ...
Boğulma tehlikesi geçiren Rus turist, 5 gün sonra öldü
YEREL HABERLER Boğulma tehlikesi geçiren Rus turist, 5 gün sonra ...
(Son dakika) Antalyaspor'un Covid-19 bekleyişi son buldu
YEREL HABERLER (Son dakika) Antalyaspor'un Covid-19 bekleyişi son ...
Yüksek gerilim hattına temas eden genç, akıma kapılarak öldü
YEREL HABERLER Yüksek gerilim hattına temas eden genç, akıma ...
Boğulma tehlikesi geçiren Rus turist 5 gün sonra öldü
YEREL HABERLER Boğulma tehlikesi geçiren Rus turist 5 gün sonra öldü
Alanya’da tur minibüsü devrildi: 6 yaralı
YEREL HABERLER Alanya’da tur minibüsü devrildi: 6 yaralı
FETÖ kaçakları hücre evinde yakalandı Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER FETÖ kaçakları hücre evinde yakalandı Antalya'da ...
Alanya'da çaldığı bisikleti Manavgat'a halk otobüsüyle götüren şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Alanya'da çaldığı bisikleti Manavgat'a halk ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X