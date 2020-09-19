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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya’da kanlı gece: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İHA

Alanya’da kanlı gece: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Olayla ilgili ise 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, saat 23.00 sıralarında Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple aralarında tartışma çıkan Fatih S. (33) elindeki av tüfeğiyle Hasan Yılmaz’ın (22) üzerine doğru ateş açtı. Saçmaların hedefi olan ve karın bölgesinden yaralanan Hasan Yılmaz kan içinde yere yığıldı. O sıralarda olay yerine gelerek kardeşinin yaralandığı gören Ahmet Y. de otomobilinden aldığı tabancayla Fatih S.'yi sağ ve sol bacağından yaraladı. Ahmet Y.’nin iş ortağı olduğu öğrenilen Rıdvan S. de silahla yaralanan Fatih S.’ye sopa ile başına vurarak darp etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü.

1 kişi öldü 1 kişi de ağır yaralandı
Tedaviye alınan Hasan Yılmaz doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yılmaz’ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Fatih S.’nin ise durumun ağır olduğu öğrenildi. Olay sonrası çalışma başlatan jandarma ekipleri Rıdvan S. ve Ahmet Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin karakoldaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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