Kumluca'da 5 bin levrek yavrusu denizle buluştu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, balık sayısını ve çeşitliliğini artırmak amacıyla denize 5 bin levrek yavrusu bırakıldı

'Geleceğimiz için kaynaklarımızı balıklandırıyoruz' projesi kapsamında enstitüden özel bir tankerle Kumluca Karaöz Koyuna'na getirilen 5 bin yavru levrek, önce özel ilaçlı tanklara alındı. Bir süre burada dinlendirilen yavru balıklar, tekrar kovalara alınarak denize bırakıldı. Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan, "Bu balıklar, doğada bıraktıkları yumurtaların tamamını yavru haline getiremiyor. Biz enstitü şartlarında bunların büyük kısmını yavru balık haline getirip, kaynaklarımızı balıklandırmak, doğamızı, çevremizi desteklemek adına denizlerimize bırakıyoruz. Balıkçılarımızdan, avcılarımızdan ricamız, çok küçük balıkları yakalamayıp her bir balığa bir kere üreme şansı vermeleri" dedi.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, balıkçılığı geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, “Hedefimiz, balık popülasyonunu artırmak. Balıkçılık gelişsin, kişi başına tüketim artsın istiyoruz. Antalya merkez ve Demre ilçelerimizde Akdeniz Su Ürünleri, Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitümüz bu amaçla çalışmalar yapıyor. Bugün de enstitümüz aracılığıyla Kumluca'dan 5 bin levrek yavrusunu denizlere bıraktık. Bilinçli avcılık, denizlerin temiz tutulması konuları çok önemli. Diğer yandan Deniz yapılarının ve Balıkçı barınaklarının sayılarının arttırılması da önemli. Temiz deniz, bilinçli avcılık, Balıkçı barınağı alt yapısının genişletilmesi hususunda duyarlılığımız en üst seviyede, bu minvaldeki çalışmaları yakinen takip ediyor, destekliyor, projeler geliştiriyoruz. " dedi.

Kumluca Karaöz Koyunda düzenlenen programa, Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan, AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal, Tarım ve Orman Müdürlüğü Demre ve Kumluca'dan su ürünleri mühendisleri katıldı.

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