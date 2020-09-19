Atatürk ve Türk bayrağı desenli maskeyi gören komutan maskeyi çöplerin arasından çıkardı Antalya'da deniz dibi temizliğinde çıkartılan plastik ve cam şişeler, kırık camlar, metal eşyalar sergilenecek

Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde yapılan deniz dibi temizlik çalışmalarında poşet poşet plastik ve cam şişeler, kırık camlar, metal eşyalar, atık maskeler ve çeşitli atıklar çıkarıldı. Çıkarılan maskelerin arasında üzerinde Atatürk ve Türk bayrağı desenli olan maskenin yerde olduğunu fark eden sahil güvenlik komutanı, maskeyi çöplerin arasından çıkartıp aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ‘Uluslararası Kıyı Temizliği Günü’ kapsamında Konyaaltı sahilinde deniz dibi temizliği gerçekleştirdi. Etkinliğe Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) dalgıçları da destek verdi. Sabah saat 08.00 sıralarında suya dalan dalgıçlar, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda denizden topladıkları çöpleri poşetlere doldurdu. Ellerindeki çöp dolu poşetlerle teker teker kıyıya çıkan dalgıçlar, oluşturulan zemine çöpleri boşalttı. Çöplerin içinden plastik ve cam şişeler, kırık camlar, metal eşyalar, atık maskeler ve çeşitli atıklar çıktı. Atık maskelerin içerisinde bulunan üzerinde Atatürk ve Türk bayrağı fotoğrafının yer aldığı maskeyi fark eden sahil güvenlik komutanı, maskeyi bulunduğu yerden aldı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Kurulu Başkanı Lokman Atasoy, denizlerin ve kıyıların korunmasının Antalya’nın en öncelikli konularından olduğuna dikkat çekti. Büyükşehir Belediyesinin sadece deniz araçlarının denetimi, deniz suyu kalitesinin izlenmesi, kanalizasyon ve alt yapı çalışmaları yapmadığını söyleyen Atasoy, “Tüm yaptığımız çalışmaların yanı sıra denizlerin korunması yönünde bilinçlendirme çalışmalarına önem veriyoruz. Bugün de 19 Eylül Uluslararası Kıyı Temizliği Günü kapsamında Lara ve Konyaaltı plajlarında bazı etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Konyaaltı plajında deniz dibi temizliği, Lara'da da kıyı temizliği etkinliği yapıyoruz. Çıkarılan atıklar sergilenecek. Ziyaretçilerin bu konuda bilinçli olmaları gerektiği konusunda mesajlar verilecek” dedi.

Atıklar sergilendiğinde çevrenin ve doğanın öneminin vurgulanacağını aktaran Atasoy, denizlerin sadece ekonomik olarak katkı sağlamadığı, sağlık ve çevre açısından kente önemli bir değer kattığı mesajını verdi. Atasoy, “Antalya’nın şehirle iç içe olan denizlerinin temiz kalması gerek, gelecek nesillere aktarılması en büyük sorumluluktur. İlgili kurumların ve ziyaretçilerin bu sorumluluğu üstlenmesi son derece önemlidir” diye konuştu.

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