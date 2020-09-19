Tur teknesinde koronavirüse rağmen halay çektiler



Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, tekneyle tura çıkan bir grup, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal etti. Grup teknede halay çekerken, bazılarının maskesiz olduğu, bazılarının ise maskelerini çene altına indirdiği görüldü.

İçişleri ve Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs (Covid19) ile ilgili yayınladığı başta temizlik, sosyal mesafe ve maskeyle ilgili yayınladığı genelgeler, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kentler bazında uyguladığı kısıtlamalara rağmen, vaka sayılarında artış devam ediyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde tur teknesinde kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti. Teknenin pistinde maske dahi takmayan, takanların ise çene altına indirdiği grup, müziğin ritminde halay çekti. DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK

2020-09-19 12:37:48



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